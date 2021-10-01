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В Краснодаре появилась "Открытая среда" для людей с аутизмом
В Краснодаре появилась "Открытая среда" для людей с аутизмом - РИА Новости, 01.10.2021
В Краснодаре появилась "Открытая среда" для людей с аутизмом
Жительница Краснодара Анна Малова основала благотворительную организацию "Открытая среда", чтобы помочь людям с аутизмом приспособиться к жизни.
2021-10-01T12:54
2021-10-01T12:54
2021-10-01T13:00
общество
видео
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Идея пришла к ней благодаря брату Никите, который страдает аутическим расстройством. Когда он был подростком, в городе не было центров или организаций, которые могли обеспечить досуг для ребенка с особенностями развития.Сегодня на попечении центра находятся 150 семей, которые регулярно получают гуманитарную и психологическую поддержку. Благодаря программам "Открытой среды" люди с аутизмом могут научиться базовым социальным навыкам.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Краснодаре появилась "Открытая среда" для людей с аутизмом
Жительница Краснодара Анна Малова открыла благотворительную организацию "Открытая среда", чтобы помочь людям с аутизмом приспособиться к жизни.
Идея пришла к ней благодаря брату Никите, который страдает аутическим расстройством. Когда он был подростком, в городе не было центров или организаций, которые могли обеспечить досуг для ребенка с особенностями развития.
Сегодня на попечении центра находятся 150 семей, которые регулярно получают гуманитарную и психологическую поддержку. Благодаря программам "Открытой среды" люди с аутизмом могут научиться базовым социальным навыкам.
2021-10-01T12:54
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PT1M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, видео, видео
В Краснодаре появилась "Открытая среда" для людей с аутизмом
Жительница Краснодара Анна Малова основала благотворительную организацию "Открытая среда", чтобы помочь людям с аутизмом приспособиться к жизни.
2021-10-01T12:54
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PT1M54S
12:54 01.10.2021 (обновлено: 13:00 01.10.2021)
В Краснодаре появилась "Открытая среда" для людей с аутизмом
Анна Малова создала благотворительную организацию "Открытая среда",
Жительница Краснодара Анна Малова основала благотворительную организацию "Открытая среда", чтобы помочь людям с аутизмом приспособиться к жизни.