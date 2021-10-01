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В Краснодаре появилась "Открытая среда" для людей с аутизмом

В Краснодаре появилась "Открытая среда" для людей с аутизмом - РИА Новости, 01.10.2021

В Краснодаре появилась "Открытая среда" для людей с аутизмом

Жительница Краснодара Анна Малова основала благотворительную организацию "Открытая среда", чтобы помочь людям с аутизмом приспособиться к жизни.

2021-10-01T12:54

2021-10-01T12:54

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общество

видео

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Идея пришла к ней благодаря брату Никите, который страдает аутическим расстройством. Когда он был подростком, в городе не было центров или организаций, которые могли обеспечить досуг для ребенка с особенностями развития.Сегодня на попечении центра находятся 150 семей, которые регулярно получают гуманитарную и психологическую поддержку. Благодаря программам "Открытой среды" люди с аутизмом могут научиться базовым социальным навыкам.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Краснодаре появилась "Открытая среда" для людей с аутизмом Жительница Краснодара Анна Малова открыла благотворительную организацию "Открытая среда", чтобы помочь людям с аутизмом приспособиться к жизни. Идея пришла к ней благодаря брату Никите, который страдает аутическим расстройством. Когда он был подростком, в городе не было центров или организаций, которые могли обеспечить досуг для ребенка с особенностями развития. Сегодня на попечении центра находятся 150 семей, которые регулярно получают гуманитарную и психологическую поддержку. Благодаря программам "Открытой среды" люди с аутизмом могут научиться базовым социальным навыкам. 2021-10-01T12:54 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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