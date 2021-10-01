https://ria.ru/20211001/slutskiy-1752755636.html

Слуцкий назвал возмущение Украины по поставкам газа Венгрии лицемерием

Слуцкий назвал возмущение Украины по поставкам газа Венгрии лицемерием - РИА Новости, 01.10.2021

Слуцкий назвал возмущение Украины по поставкам газа Венгрии лицемерием

Возмущение Украины по вопросу новых контрактов "Газпрома" с Венгрией на поставку газа можно расценить как пример лицемерия и двоемыслия, поскольку речь идет о... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T23:00

2021-10-01T23:00

2021-10-01T23:00

в мире

украина

венгрия

газпром

турецкий поток

северный поток — 2

леонид слуцкий (политик)

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Возмущение Украины по вопросу новых контрактов "Газпрома" с Венгрией на поставку газа можно расценить как пример лицемерия и двоемыслия, поскольку речь идет о коммерческой выгоде, а не политических вопросах, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.С 1 октября заработали новые контракты Венгрии и "Газпрома", предусматривающие поставку 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиарда в год через Австрию.Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новые долгосрочные контракты с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что это наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контрактов Венгрии с РФ."Говоря иными словами, на Украине крайне возмутились тем, что больше не смогут получать часть денег за транзит газа из страны, которую на государственном уровне называют "оккупантом" и "агрессором". Яркий пример политического двоемыслия и лицемерия", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Политик привел слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что точка зрения Украины по вопросу поставок газа "не может учитываться", и отметил, что речи о политическом подтексте быть не может."Без соглашения с "Газпромом" венгерским потребителям пришлось бы платить за газ гораздо больше. Никакой политики, речь о более выгодных условиях, как, к слову, и в случае с "Северным потоком — 2", - добавил парламентарий.Вместе с тем, написал Слуцкий, Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства, но "не в ущерб собственным интересам".Директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова 30 сентября заявила, что Украина потеряла возможность виртуального реверса газа со стороны Венгрии после прекращения "Газпромом" транзита в этом направлении через украинскую ГТС; импорт будет переориентирован на точки соединения с Польшей, Румынией, Словакией.

https://ria.ru/20211001/gaz-1752689012.html

https://ria.ru/20211001/kontrakt-1752651636.html

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в мире, украина, венгрия, газпром, турецкий поток, северный поток — 2, леонид слуцкий (политик), россия