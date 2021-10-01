Слуцкий назвал возмущение Украины по поставкам газа Венгрии лицемерием
Слуцкий назвал лицемерием возмущение Украины по вопросу контрактов "Газпрома" и Венгрии
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Возмущение Украины по вопросу новых контрактов "Газпрома" с Венгрией на поставку газа можно расценить как пример лицемерия и двоемыслия, поскольку речь идет о коммерческой выгоде, а не политических вопросах, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новые долгосрочные контракты с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что это наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контрактов Венгрии с РФ.
"Говоря иными словами, на Украине крайне возмутились тем, что больше не смогут получать часть денег за транзит газа из страны, которую на государственном уровне называют "оккупантом" и "агрессором". Яркий пример политического двоемыслия и лицемерия", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Политик привел слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что точка зрения Украины по вопросу поставок газа "не может учитываться", и отметил, что речи о политическом подтексте быть не может.
"Без соглашения с "Газпромом" венгерским потребителям пришлось бы платить за газ гораздо больше. Никакой политики, речь о более выгодных условиях, как, к слову, и в случае с "Северным потоком — 2", - добавил парламентарий.
Вместе с тем, написал Слуцкий, Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства, но "не в ущерб собственным интересам".
Директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова 30 сентября заявила, что Украина потеряла возможность виртуального реверса газа со стороны Венгрии после прекращения "Газпромом" транзита в этом направлении через украинскую ГТС; импорт будет переориентирован на точки соединения с Польшей, Румынией, Словакией.