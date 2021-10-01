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В РАНХиГС прокомментировали следственные действия в "Шанинке"
В РАНХиГС прокомментировали следственные действия в "Шанинке" - РИА Новости, 01.10.2021
В РАНХиГС прокомментировали следственные действия в "Шанинке"
Проводимые МВД следственные действия в Московской высшей школе социальных и экономических наук, в том числе задержание ее работников, не связаны с РАНХиГС,... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:23
2021-10-01T10:32
происшествия
москва
московская высшая школа социальных и экономических наук
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
манчестерский университет
марина ракова
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Проводимые МВД следственные действия в Московской высшей школе социальных и экономических наук, в том числе задержание ее работников, не связаны с РАНХиГС, данное заведение не входит в структуру академии, сообщили РИА Новости в центре общественных связей РАНХиГС.Ранее Тверской суд Москвы арестовал управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака по подозрению в мошенничестве. Помимо этого, суд арестовал управляющего директора дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбербанк" Максима Инкина и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову."Проводимые МВД следственные действия в Московской высшей школе социальных и экономических наук, в том числе задержание ее работников, не связаны с РАНХиГС. Московская высшая школа социальных и экономических наук является негосударственным университетом и не входит в структуру РАНХиГС", - сообщили в вузе.Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") сотрудничает с МВД по расследованию дела экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, в вузе идут проверки, рассказали ранее РИА Новости в пресс-службе МВШСЭН.Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что Зак фигурирует в деле экс-замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Раковой. В бытность ее работы в министерстве Зак был заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО).Инкин в 2019 году был директором ФНФРО. По данным собеседника агентства, оба входят в ближайшее окружение Раковой.Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. Как в четверг сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия.По данным источника агентства, Ракову подозревают в том, что она в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах."Шанинка" является негосударственным российско-британским вузом, ее главный партнер - Манчестерский университет.
https://ria.ru/20210930/kagarlitskiy-1752541462.html
https://ria.ru/20210930/rakova-1752463631.html
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происшествия, москва, московская высшая школа социальных и экономических наук, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), манчестерский университет, марина ракова
10:23 01.10.2021 (обновлено: 10:32 01.10.2021)
 
В РАНХиГС прокомментировали следственные действия в "Шанинке"

РАНХиГС: "Шанинка", где проводятся следственные действия, не входит в структуру академии

© Фото : РАНХиГСЗдание РАНХиГС
Здание РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : РАНХиГС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Проводимые МВД следственные действия в Московской высшей школе социальных и экономических наук, в том числе задержание ее работников, не связаны с РАНХиГС, данное заведение не входит в структуру академии, сообщили РИА Новости в центре общественных связей РАНХиГС.
Ранее Тверской суд Москвы арестовал управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака по подозрению в мошенничестве. Помимо этого, суд арестовал управляющего директора дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбербанк" Максима Инкина и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.
Политолог Борис Кагарлицкий - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 18:03
В Москве арестовали преподавателя "Шанинки" Кагарлицкого
"Проводимые МВД следственные действия в Московской высшей школе социальных и экономических наук, в том числе задержание ее работников, не связаны с РАНХиГС. Московская высшая школа социальных и экономических наук является негосударственным университетом и не входит в структуру РАНХиГС", - сообщили в вузе.
Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") сотрудничает с МВД по расследованию дела экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, в вузе идут проверки, рассказали ранее РИА Новости в пресс-службе МВШСЭН.
Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что Зак фигурирует в деле экс-замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Раковой. В бытность ее работы в министерстве Зак был заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО).
Инкин в 2019 году был директором ФНФРО. По данным собеседника агентства, оба входят в ближайшее окружение Раковой.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 12:21
Посольство Британии отказалось комментировать ситуацию с Раковой
Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. Как в четверг сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия.
По данным источника агентства, Ракову подозревают в том, что она в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".
Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.
"Шанинка" является негосударственным российско-британским вузом, ее главный партнер - Манчестерский университет.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 15:43
Юрист описал действия полиции при поисках экс-замминистра Раковой
 
ПроисшествияМоскваМосковская высшая школа социальных и экономических наукРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Манчестерский университетМарина Ракова
 
 
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