https://ria.ru/20211001/sledstvie-1752615223.html

В РАНХиГС прокомментировали следственные действия в "Шанинке"

В РАНХиГС прокомментировали следственные действия в "Шанинке" - РИА Новости, 01.10.2021

В РАНХиГС прокомментировали следственные действия в "Шанинке"

Проводимые МВД следственные действия в Московской высшей школе социальных и экономических наук, в том числе задержание ее работников, не связаны с РАНХиГС,... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T10:23

2021-10-01T10:23

2021-10-01T10:32

происшествия

москва

московская высшая школа социальных и экономических наук

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

манчестерский университет

марина ракова

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Проводимые МВД следственные действия в Московской высшей школе социальных и экономических наук, в том числе задержание ее работников, не связаны с РАНХиГС, данное заведение не входит в структуру академии, сообщили РИА Новости в центре общественных связей РАНХиГС.Ранее Тверской суд Москвы арестовал управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака по подозрению в мошенничестве. Помимо этого, суд арестовал управляющего директора дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбербанк" Максима Инкина и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову."Проводимые МВД следственные действия в Московской высшей школе социальных и экономических наук, в том числе задержание ее работников, не связаны с РАНХиГС. Московская высшая школа социальных и экономических наук является негосударственным университетом и не входит в структуру РАНХиГС", - сообщили в вузе.Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") сотрудничает с МВД по расследованию дела экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, в вузе идут проверки, рассказали ранее РИА Новости в пресс-службе МВШСЭН.Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что Зак фигурирует в деле экс-замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Раковой. В бытность ее работы в министерстве Зак был заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО).Инкин в 2019 году был директором ФНФРО. По данным собеседника агентства, оба входят в ближайшее окружение Раковой.Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. Как в четверг сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия.По данным источника агентства, Ракову подозревают в том, что она в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах."Шанинка" является негосударственным российско-британским вузом, ее главный партнер - Манчестерский университет.

https://ria.ru/20210930/kagarlitskiy-1752541462.html

https://ria.ru/20210930/rakova-1752463631.html

https://ria.ru/20210930/rakova-1752506289.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, московская высшая школа социальных и экономических наук, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), манчестерский университет, марина ракова