https://ria.ru/20211001/shtammy-1752592430.html

Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"

Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта" - РИА Новости, 01.10.2021

Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"

В России доминирует штамм коронавируса "дельта", но и его со временем вытеснят другие варианты SARS-CoV-2. Какие именно, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T04:15

2021-10-01T04:15

2021-10-01T04:15

распространение коронавируса

общество

индия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

николай крючков

здоровье

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В России доминирует штамм коронавируса "дельта", но и его со временем вытеснят другие варианты SARS-CoV-2. Какие именно, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.По данным специалистов Роспотребнадзора, обнаруженный в Индии и распространившийся по всему миру штамм коронавируса "дельта" практически вытеснил в России другие варианты SARS-CoV-2. В "эволюционной схватке" с этой разновидностью возбудителя COVID-19 другим штаммам победить сложно, считает директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Крючков. В качестве примера он привел вариант "мю".По словам Крючкова, вариант "мю" не обладает особыми преимуществами, которые помогли бы ему занять доминирующую позицию в России. Между тем штамм "дельта" отличается повышенной заразностью, отметил специалист. Неслучайно с середины лета 2021 года большинство россиян, заболевших COVID-19, "подхватили" именно эту разновидность патогена."Заразность штамма "дельта" очень высокая. В сравнении с уханьским штаммом есть огромный скачок заразности", — уточнил Крючков.Занять место варианта "дельта" в России смогут только его собственные потомки, уверен иммунолог. Ведь эволюция коронавируса продолжается."Думаю, что на довольно длительный срок в России будут доминировать именно "потомки" линии коронавируса "дельта". Естественно, возможно образование новой линии, но это тоже будут потомки линии "дельта". Пока я не вижу, кто может выиграть у них в эволюционной гонке", — заключил Крючков.

https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751855089.html

https://ria.ru/20210911/koronavirus-1749624647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), николай крючков, здоровье, россия, коронавирус covid-19