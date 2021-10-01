Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
Иммунолог Крючков: другие штаммы COVID-19 со временем вытеснят вариант "дельта" из России
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В России доминирует штамм коронавируса "дельта", но и его со временем вытеснят другие варианты SARS-CoV-2. Какие именно, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
По данным специалистов Роспотребнадзора, обнаруженный в Индии и распространившийся по всему миру штамм коронавируса "дельта" практически вытеснил в России другие варианты SARS-CoV-2. В "эволюционной схватке" с этой разновидностью возбудителя COVID-19 другим штаммам победить сложно, считает директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Крючков. В качестве примера он привел вариант "мю".
"Самая последняя линия коронавируса, которая обратила на себя внимание, — это штамм "мю". Это колумбийский штамм, который уже попал в США и распространился по Южной Америке. Думаю, что для России он не представляет большой опасности, поскольку победить в эволюционной схватке штамм "дельта" ему будет крайне тяжело", — сказал иммунолог.
По словам Крючкова, вариант "мю" не обладает особыми преимуществами, которые помогли бы ему занять доминирующую позицию в России. Между тем штамм "дельта" отличается повышенной заразностью, отметил специалист. Неслучайно с середины лета 2021 года большинство россиян, заболевших COVID-19, "подхватили" именно эту разновидность патогена.
"Заразность штамма "дельта" очень высокая. В сравнении с уханьским штаммом есть огромный скачок заразности", — уточнил Крючков.
Занять место варианта "дельта" в России смогут только его собственные потомки, уверен иммунолог. Ведь эволюция коронавируса продолжается.
"Думаю, что на довольно длительный срок в России будут доминировать именно "потомки" линии коронавируса "дельта". Естественно, возможно образование новой линии, но это тоже будут потомки линии "дельта". Пока я не вижу, кто может выиграть у них в эволюционной гонке", — заключил Крючков.
11 сентября, 06:36Распространение коронавирусаНазвана неожиданная причина коронавируса