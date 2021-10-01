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https://ria.ru/20211001/shtammy-1752592430.html
Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта" - РИА Новости, 01.10.2021
Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
В России доминирует штамм коронавируса "дельта", но и его со временем вытеснят другие варианты SARS-CoV-2. Какие именно, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T04:15
2021-10-01T04:15
распространение коронавируса
общество
индия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
николай крючков
здоровье
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В России доминирует штамм коронавируса "дельта", но и его со временем вытеснят другие варианты SARS-CoV-2. Какие именно, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.По данным специалистов Роспотребнадзора, обнаруженный в Индии и распространившийся по всему миру штамм коронавируса "дельта" практически вытеснил в России другие варианты SARS-CoV-2. В "эволюционной схватке" с этой разновидностью возбудителя COVID-19 другим штаммам победить сложно, считает директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Крючков. В качестве примера он привел вариант "мю".По словам Крючкова, вариант "мю" не обладает особыми преимуществами, которые помогли бы ему занять доминирующую позицию в России. Между тем штамм "дельта" отличается повышенной заразностью, отметил специалист. Неслучайно с середины лета 2021 года большинство россиян, заболевших COVID-19, "подхватили" именно эту разновидность патогена."Заразность штамма "дельта" очень высокая. В сравнении с уханьским штаммом есть огромный скачок заразности", — уточнил Крючков.Занять место варианта "дельта" в России смогут только его собственные потомки, уверен иммунолог. Ведь эволюция коронавируса продолжается."Думаю, что на довольно длительный срок в России будут доминировать именно "потомки" линии коронавируса "дельта". Естественно, возможно образование новой линии, но это тоже будут потомки линии "дельта". Пока я не вижу, кто может выиграть у них в эволюционной гонке", — заключил Крючков.
https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751855089.html
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общество, индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), николай крючков, здоровье, россия, коронавирус covid-19
04:15 01.10.2021
 
Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"

Иммунолог Крючков: другие штаммы COVID-19 со временем вытеснят вариант "дельта" из России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТест-система на выявление коронавируса
Тест-система на выявление коронавируса - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В России доминирует штамм коронавируса "дельта", но и его со временем вытеснят другие варианты SARS-CoV-2. Какие именно, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
По данным специалистов Роспотребнадзора, обнаруженный в Индии и распространившийся по всему миру штамм коронавируса "дельта" практически вытеснил в России другие варианты SARS-CoV-2. В "эволюционной схватке" с этой разновидностью возбудителя COVID-19 другим штаммам победить сложно, считает директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Крючков. В качестве примера он привел вариант "мю".
"Самая последняя линия коронавируса, которая обратила на себя внимание, — это штамм "мю". Это колумбийский штамм, который уже попал в США и распространился по Южной Америке. Думаю, что для России он не представляет большой опасности, поскольку победить в эволюционной схватке штамм "дельта" ему будет крайне тяжело", — сказал иммунолог.
По словам Крючкова, вариант "мю" не обладает особыми преимуществами, которые помогли бы ему занять доминирующую позицию в России. Между тем штамм "дельта" отличается повышенной заразностью, отметил специалист. Неслучайно с середины лета 2021 года большинство россиян, заболевших COVID-19, "подхватили" именно эту разновидность патогена.
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"Заразность штамма "дельта" очень высокая. В сравнении с уханьским штаммом есть огромный скачок заразности", — уточнил Крючков.
Занять место варианта "дельта" в России смогут только его собственные потомки, уверен иммунолог. Ведь эволюция коронавируса продолжается.
"Думаю, что на довольно длительный срок в России будут доминировать именно "потомки" линии коронавируса "дельта". Естественно, возможно образование новой линии, но это тоже будут потомки линии "дельта". Пока я не вижу, кто может выиграть у них в эволюционной гонке", — заключил Крючков.
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Распространение коронавирусаОбществоИндияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Николай КрючковЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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