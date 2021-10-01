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Путин поручил доложить об использовании государственных символов в школах
Путин поручил доложить об использовании государственных символов в школах - РИА Новости, 01.10.2021
Путин поручил доложить об использовании государственных символов в школах
Президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября доложить об использовании госсимволов РФ в школах и о финансировании расходов на эти цели, соответствующий... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:25
2021-10-01T15:25
2021-10-01T15:25
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября доложить об использовании госсимволов РФ в школах и о финансировании расходов на эти цели, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ рассмотреть совместно с администрацией президента РФ вопросы об использовании государственных символов РФ в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и о финансировании расходов, связанных с таким использованием государственных символов РФ, а также при необходимости представить предложения о внесении изменений в соответствующие нормативные правовые акты", - говорится в сообщении.Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 15 ноября, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно.
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общество, владимир путин, россия
Путин поручил доложить об использовании государственных символов в школах
Путин поручил до 15 ноября доложить об использовании государственных символов в школах