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Парламент Кузбасса принял закон о жилищных сертификатах детям-сиротам

Парламент Кузбасса принял закон о жилищных сертификатах детям-сиротам - РИА Новости, 01.10.2021

Парламент Кузбасса принял закон о жилищных сертификатах детям-сиротам

Парламент Кузбасса сразу в двух чтениях одобрил закон о жилищных сертификатах для детей-сирот, сообщает пресс-служба регионального законодательного органа. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T14:51

2021-10-01T14:51

2021-10-01T14:51

общество

кемеровская область

жилье

парламент кузбасса

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КЕМЕРОВО, 1 окт – РИА Новости. Парламент Кузбасса сразу в двух чтениях одобрил закон о жилищных сертификатах для детей-сирот, сообщает пресс-служба регионального законодательного органа.По словам главы профильного комитета парламента Ирины Федоровой, каждый третий человек упомянутой категории граждан, имеющих право на обеспечение жилым помещением, на сегодняшний день старше 23 лет, и многие уже создали семью, а выдаваемое им жилье маловато для всех ее членов.В свою очередь спикер парламента Вячеслав Петров заявил, что задача депутатов — повысить качество жизни всех кузбассовцев, а социально уязвимых граждан — в первую очередь.

https://realty.ria.ru/20210809/bolnitsa-1745012187.html

кемеровская область

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2021

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общество, кемеровская область, жилье, парламент кузбасса