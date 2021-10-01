Парламент Кузбасса принял закон о жилищных сертификатах детям-сиротам
КЕМЕРОВО, 1 окт – РИА Новости. Парламент Кузбасса сразу в двух чтениях одобрил закон о жилищных сертификатах для детей-сирот, сообщает пресс-служба регионального законодательного органа.
"Жилье, приобретаемое с помощью жилищного сертификата, должно соответствовать ряду требований: располагаться на территории Кузбасса, быть благоустроенным, площадь должна отвечать социальным нормативам. Дополнительно к сертификату его владелец может использовать для покупки жилья собственные или заемные средства, средства федерального и регионального материнского (семейного) капитала", - сказал прокурор Кузбасса Александр Блошкин, выступивший инициатором законопроекта. Его слова приводит пресс-служба.
По словам главы профильного комитета парламента Ирины Федоровой, каждый третий человек упомянутой категории граждан, имеющих право на обеспечение жилым помещением, на сегодняшний день старше 23 лет, и многие уже создали семью, а выдаваемое им жилье маловато для всех ее членов.
"Именно на такую категорию сирот рассчитан закон – денежная выплата совокупно с такими инструментами, как материнский капитал и ипотека, поможет им приобрести подходящую квартиру или дом", - сказала Федорова.
В свою очередь спикер парламента Вячеслав Петров заявил, что задача депутатов — повысить качество жизни всех кузбассовцев, а социально уязвимых граждан — в первую очередь.