https://ria.ru/20211001/sentyabr-1752600819.html
Вильфанд оценил погоду в сентябре в Москве
Вильфанд оценил погоду в сентябре в Москве - РИА Новости, 01.10.2021
Вильфанд оценил погоду в сентябре в Москве
Температура в прошедшем сентябре в Москве была на 0,9 градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T07:06
2021-10-01T07:06
2021-10-01T07:49
общество
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Температура в прошедшем сентябре в Москве была на 0,9 градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что месяц был нестандартным: временами очень холодный и очень теплый."Но запомнится все равно как холодный, потому что запоминается последнее", - сказал Вильфанд.
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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода
07:06 01.10.2021 (обновлено: 07:49 01.10.2021)
Вильфанд оценил погоду в сентябре в Москве
Вильфанд: прошедший сентябрь в Москве был всего на 0,9 градуса холоднее нормы