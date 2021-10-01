https://ria.ru/20211001/sentyabr-1752600819.html

Вильфанд оценил погоду в сентябре в Москве

Вильфанд оценил погоду в сентябре в Москве - РИА Новости, 01.10.2021

Вильфанд оценил погоду в сентябре в Москве

Температура в прошедшем сентябре в Москве была на 0,9 градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T07:06

2021-10-01T07:06

2021-10-01T07:49

общество

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Температура в прошедшем сентябре в Москве была на 0,9 градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что месяц был нестандартным: временами очень холодный и очень теплый."Но запомнится все равно как холодный, потому что запоминается последнее", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20211001/osadki-1752600470.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода