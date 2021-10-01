https://ria.ru/20211001/saratov-1752607936.html
Жительница Саратова попыталась зарезать инспектора ДПС
Жительница Саратова попыталась зарезать инспектора ДПС - РИА Новости, 01.10.2021
Жительница Саратова попыталась зарезать инспектора ДПС
Жительница Саратова задержана после попытки зарезать сотрудника ГИБДД во время оформления автоаварии в центре города, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T09:24
2021-10-01T09:24
2021-10-01T09:24
происшествия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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САРАТОВ, 1 окт - РИА Новости. Жительница Саратова задержана после попытки зарезать сотрудника ГИБДД во время оформления автоаварии в центре города, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, вечером 27 сентября у дома №95 по улице Вольская инспектор ДПС занимался документированием дорожно-транспортного происшествия, когда к нему внезапно подошла 27-летняя незнакомая девушка, не участвовавшая в аварии, открыла дверь служебного автомобиля и пырнула его ножом в область шеи, но попала в воротник бушлата.Автоинспектор попытался оградиться от нападавшей, тогда как она продолжала замахиваться на него, чтобы нанести ему ранение, а затем попыталась скрыться, но была задержана сотрудниками Росгвардии."В отношении 27-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"… Подозреваемая задержана", - говорится в сообщении. Фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы.Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. О мотивах нападавшей пока ничего не известно.
https://ria.ru/20210926/voditel-1751868430.html
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происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Жительница Саратова попыталась зарезать инспектора ДПС
Жительницу Саратова задержали после попытки зарезать инспектора ДПС