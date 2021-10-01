Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/sanitarka-1752608540.html
Дело об избиении постояльцев дома для престарелых в Реутове передали в суд
Дело об избиении постояльцев дома для престарелых в Реутове передали в суд - РИА Новости, 01.10.2021
Дело об избиении постояльцев дома для престарелых в Реутове передали в суд
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об избиении санитаркой постояльцев дома для престарелых в подмосковном Реутове, сообщает надзорное... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T09:27
2021-10-01T09:27
происшествия
реутов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об избиении санитаркой постояльцев дома для престарелых в подмосковном Реутове, сообщает надзорное ведомство по региону в Telegram-канале.В августе СК РФ сообщал, что следователи проверят информацию о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых в подмосковном Реутове. По данным ведомства, в СМИ появилась информация, что в доме для престарелых в Реутове обслуживающий персонал жестоко обращался с подопечными, противоправные действия санитарок были запечатлены на видео."Прокуратура города Реутова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летней женщины". - говорится в сообщении.По версии следствия, она нанесла побои двум пожилым людям в пансионате."Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210824/sanitary-1747064502.html
реутов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, реутов
09:27 01.10.2021
 
Дело об избиении постояльцев дома для престарелых в Реутове передали в суд

Санитарка, избивавшая постояльцев дома для престарелых в Реутове, предстанет перед судом

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об избиении санитаркой постояльцев дома для престарелых в подмосковном Реутове, сообщает надзорное ведомство по региону в Telegram-канале.
В августе СК РФ сообщал, что следователи проверят информацию о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых в подмосковном Реутове. По данным ведомства, в СМИ появилась информация, что в доме для престарелых в Реутове обслуживающий персонал жестоко обращался с подопечными, противоправные действия санитарок были запечатлены на видео.
"Прокуратура города Реутова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летней женщины". - говорится в сообщении.
По версии следствия, она нанесла побои двум пожилым людям в пансионате.
"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
Cанитары психиатрической бригады избили в лифте пациентку в Ярославле - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 17:06
В Ярославле уволили санитаров, избивших пациентку психбольницы
 
ПроисшествияРеутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:32В Uniper оценили сроки сертификации "Северного потока — 2"
13:31Российского банкира задержали в Черногории
13:30"Нафтогаз" призвал ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
13:28Рейс Москва — Анталья экстренно сел в Краснодаре
13:28Путин готовится поставить мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа
13:27Ученые нашли причину возникновения необычных патологий после COVID-19
13:26Парижский экс-полицейский назвал себя известным серийным убийцей
13:26В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
13:21В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
13:19В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
13:16Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
13:14Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
13:12Материалы против блогера за провокационные фото у храма передали в СК
13:09В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
13:03Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
13:00Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
13:00Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
12:57Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
12:57"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз"
12:54В Кремле прокомментировали сообщения о нарушениях в воинской части на Урале
Лента новостейМолния