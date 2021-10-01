https://ria.ru/20211001/sanitarka-1752608540.html
Дело об избиении постояльцев дома для престарелых в Реутове передали в суд
Дело об избиении постояльцев дома для престарелых в Реутове передали в суд - РИА Новости, 01.10.2021
Дело об избиении постояльцев дома для престарелых в Реутове передали в суд
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об избиении санитаркой постояльцев дома для престарелых в подмосковном Реутове, сообщает надзорное... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T09:27
2021-10-01T09:27
2021-10-01T09:27
происшествия
реутов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об избиении санитаркой постояльцев дома для престарелых в подмосковном Реутове, сообщает надзорное ведомство по региону в Telegram-канале.В августе СК РФ сообщал, что следователи проверят информацию о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых в подмосковном Реутове. По данным ведомства, в СМИ появилась информация, что в доме для престарелых в Реутове обслуживающий персонал жестоко обращался с подопечными, противоправные действия санитарок были запечатлены на видео."Прокуратура города Реутова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летней женщины". - говорится в сообщении.По версии следствия, она нанесла побои двум пожилым людям в пансионате."Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210824/sanitary-1747064502.html
реутов
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происшествия, реутов
Дело об избиении постояльцев дома для престарелых в Реутове передали в суд
Санитарка, избивавшая постояльцев дома для престарелых в Реутове, предстанет перед судом