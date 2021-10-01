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Самолет "Победы" столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани
Самолет "Победы" столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани - РИА Новости, 01.10.2021
Самолет "Победы" столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани
Самолет авиакомпании "Победа" столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани, повредив элемент крыла, сообщили в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T21:07
2021-10-01T21:07
2021-10-01T22:39
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа" столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани, повредив элемент крыла, сообщили в пресс-службе перевозчика.Там уточнили, что направят ближайшим рейсом в Астрахань специалистов технической службы для оценки повреждений.Как сообщил представитель ГУ МЧС по региону, при инциденте никто не пострадал, всех пассажиров вывели из лайнера, разлива топлива не произошло.Представитель Управления МВД на транспорте по Приволжскому федеральному округу рассказал РИА Новости, что всего на борту находились 185 пассажиров, рейс должен был направиться в Петербург. Он добавил, что резервным бортом все вылетели по месту назначения.
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происшествия, астрахань, победа (авиакомпания), россия, новости - туризм, лоукостеры
21:07 01.10.2021 (обновлено: 22:39 01.10.2021)
Самолет "Победы" столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани
Самолет "Победы" столкнулся с топливозаправщиком в Астрахани, поврежден элемент крыла