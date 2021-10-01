https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752758719.html

В Грузии опровергли вызов посла в МИД Украины

В Грузии опровергли вызов посла в МИД Украины - РИА Новости, 02.10.2021

В Грузии опровергли вызов посла в МИД Украины

Посла Грузии в Киеве Теймураза Шарашенидзе не вызвали в МИД Украины в связи с задержанием в Тбилиси украинского гражданина, бывшего грузинского президента... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-01T23:56

2021-10-01T23:56

2021-10-02T00:00

в мире

украина

киев

мид грузии

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Посла Грузии в Киеве Теймураза Шарашенидзе не вызвали в МИД Украины в связи с задержанием в Тбилиси украинского гражданина, бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, говорится в сообщении МИД Грузии."Посла Грузии на Украине не вызывали в МИД", - говорится в заявлении.В пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства отметили, что "в посольстве пройдет встреча с дипломатом, в ходе которой состоится обмен мнениями о задержании гражданина Украины Михаила Саакашвили в соответствии с установленными правилами".В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.В Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму - к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.

https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752753291.html

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