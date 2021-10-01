https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752755999.html

Соратница Саакашвили выступила за падение "пророссийской" власти в Грузии

Соратница Саакашвили выступила за падение "пророссийской" власти в Грузии - РИА Новости, 01.10.2021

Соратница Саакашвили выступила за падение "пророссийской" власти в Грузии

Хатия Деканоидзе – министр образования Грузии в пору президентства Михаила Саакашвили, а ныне лидер его партии на Украине "Единое национальное движение" –... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T23:08

2021-10-01T23:08

2021-10-01T23:08

в мире

грузия

михаил саакашвили

хатия деканоидзе

задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Хатия Деканоидзе – министр образования Грузии в пору президентства Михаила Саакашвили, а ныне лидер его партии на Украине "Единое национальное движение" – считает, что Саакашвили скоро выйдет на свободу, а "пророссийская" власть в Грузии падет.В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он заочно осужден и объявлен во внутригосударственный розыск, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу."Я совсем не думаю, что голосование пойдет против нас… Я уверена, что он очень скоро выйдет на свободу, потому что такая власть, которая сейчас в Грузии, пророссийская, унизительна для грузинского народа, и дольше не протянет", – сказала Деканоидзе в эфире телеканала "Украина 24".

https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752753291.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, хатия деканоидзе, задержание саакашвили в грузии