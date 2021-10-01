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Саакашвили потребовал встречи с украинским консулом
Саакашвили потребовал встречи с украинским консулом - РИА Новости, 01.10.2021
Саакашвили потребовал встречи с украинским консулом
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания требует предоставить ему украинского консула, так как он является гражданином Украины, заявила... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T22:46
2021-10-01T22:46
2021-10-01T22:46
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михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания требует предоставить ему украинского консула, так как он является гражданином Украины, заявила грузинский омбудсмен Нино Ломджария."Как гражданин Украины, он требует встречу с консулом. То, какими путями он приехал в Грузию, он не желал обсуждать.", - сказала Ломджария журналистам после посещения Саакашвили в тюрьме в Рустави.Ранее прокурор заявил, что наличие украинского гражданства не помешает экс-президенту отбывать срок в Грузии. Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского сказал, что глава государства обеспокоен информацией о задержании грузинского экс-президента и председателя исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили и "тоном заявлений", которые звучат в Грузии.
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Михаила Саакашвили доставляют в Руставскую тюрьму
Кадры препровождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в Руставскую тюрьму.
Сейчас у входа собираются журналисты, сюда же направляются адвокаты Михаила Саакашвили и активисты "Единого Нацдвижения".
2021-10-01T22:46
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии, видео
Саакашвили потребовал встречи с украинским консулом
Омбудсмен Ломджария: Саакашвили после задержания потребовал встречи с украинским консулом