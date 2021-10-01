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Саакашвили потребовал встречи с украинским консулом
Саакашвили потребовал встречи с украинским консулом - РИА Новости, 01.10.2021
Саакашвили потребовал встречи с украинским консулом
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания требует предоставить ему украинского консула, так как он является гражданином Украины, заявила... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T22:46
2021-10-01T22:46
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания требует предоставить ему украинского консула, так как он является гражданином Украины, заявила грузинский омбудсмен Нино Ломджария."Как гражданин Украины, он требует встречу с консулом. То, какими путями он приехал в Грузию, он не желал обсуждать.", - сказала Ломджария журналистам после посещения Саакашвили в тюрьме в Рустави.Ранее прокурор заявил, что наличие украинского гражданства не помешает экс-президенту отбывать срок в Грузии. Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского сказал, что глава государства обеспокоен информацией о задержании грузинского экс-президента и председателя исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили и "тоном заявлений", которые звучат в Грузии.
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РИА Новости
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Михаила Саакашвили доставляют в Руставскую тюрьму
Кадры препровождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в Руставскую тюрьму. Сейчас у входа собираются журналисты, сюда же направляются адвокаты Михаила Саакашвили и активисты "Единого Нацдвижения".
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии, видео
Саакашвили потребовал встречи с украинским консулом
ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания требует предоставить ему украинского консула, так как он является гражданином Украины, заявила грузинский омбудсмен Нино Ломджария.
2021-10-01T22:46
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22:46 01.10.2021
 
Саакашвили потребовал встречи с украинским консулом

Омбудсмен Ломджария: Саакашвили после задержания потребовал встречи с украинским консулом

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания требует предоставить ему украинского консула, так как он является гражданином Украины, заявила грузинский омбудсмен Нино Ломджария.
"Как гражданин Украины, он требует встречу с консулом. То, какими путями он приехал в Грузию, он не желал обсуждать.", - сказала Ломджария журналистам после посещения Саакашвили в тюрьме в Рустави.
Ранее прокурор заявил, что наличие украинского гражданства не помешает экс-президенту отбывать срок в Грузии. Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского сказал, что глава государства обеспокоен информацией о задержании грузинского экс-президента и председателя исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили и "тоном заявлений", которые звучат в Грузии.
 
В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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