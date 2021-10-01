https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752754674.html

Саакашвили потребовал встречи с украинским консулом

Саакашвили потребовал встречи с украинским консулом - РИА Новости, 01.10.2021

Саакашвили потребовал встречи с украинским консулом

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания требует предоставить ему украинского консула, так как он является гражданином Украины, заявила... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T22:46

2021-10-01T22:46

2021-10-01T22:46

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задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания требует предоставить ему украинского консула, так как он является гражданином Украины, заявила грузинский омбудсмен Нино Ломджария."Как гражданин Украины, он требует встречу с консулом. То, какими путями он приехал в Грузию, он не желал обсуждать.", - сказала Ломджария журналистам после посещения Саакашвили в тюрьме в Рустави.Ранее прокурор заявил, что наличие украинского гражданства не помешает экс-президенту отбывать срок в Грузии. Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского сказал, что глава государства обеспокоен информацией о задержании грузинского экс-президента и председателя исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили и "тоном заявлений", которые звучат в Грузии.

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2021

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Михаила Саакашвили доставляют в Руставскую тюрьму Кадры препровождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в Руставскую тюрьму. Сейчас у входа собираются журналисты, сюда же направляются адвокаты Михаила Саакашвили и активисты "Единого Нацдвижения". 2021-10-01T22:46 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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