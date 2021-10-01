Саакашвили не будут экстрадировать на Украину, заявил прокурор
Прокурор Циклаури: вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Вопрос об экстрадиции задержанного в пятницу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину не рассматривается, заявил прокурор Джарджи Циклаури.
Саакашвили является гражданином Украины.
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"Вопрос экстрадиции Саакашвили на данном этапе не рассматривается. Однако если подобный запрос поступит в Грузию, министерство юстиции приступит к рассмотрению и примет законное решение. Но на данном этапе ничего не поступало, и этот вопрос не рассматривается", - сказал Циклаури в эфире телеканала "Рустави 2".
Наличие украинского гражданства не помешает экс-президенту Михаилу Саакашвили отбывать срок в Грузии, заявил прокурор Джарджи Циклаури.
"Его украинское гражданство ни на что не влияет, потому что Саакашвили осужден тремя судебными инстанциями. Он приговорен к сроку, который должен провести в грузинском пенитенциарном учреждении. Его украинское гражданство ничего не меняет", - сказал Циклаури в эфире телеканала "Рустави 2".
В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
В Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму - к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.