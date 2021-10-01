https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752754266.html

Саакашвили не будут экстрадировать на Украину, заявил прокурор

Саакашвили не будут экстрадировать на Украину, заявил прокурор - РИА Новости, 01.10.2021

Саакашвили не будут экстрадировать на Украину, заявил прокурор

Вопрос об экстрадиции задержанного в пятницу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину не рассматривается, заявил прокурор Джарджи Циклаури. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T22:38

2021-10-01T22:38

2021-10-01T22:38

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задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Вопрос об экстрадиции задержанного в пятницу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину не рассматривается, заявил прокурор Джарджи Циклаури.Саакашвили является гражданином Украины."Вопрос экстрадиции Саакашвили на данном этапе не рассматривается. Однако если подобный запрос поступит в Грузию, министерство юстиции приступит к рассмотрению и примет законное решение. Но на данном этапе ничего не поступало, и этот вопрос не рассматривается", - сказал Циклаури в эфире телеканала "Рустави 2".Наличие украинского гражданства не помешает экс-президенту Михаилу Саакашвили отбывать срок в Грузии, заявил прокурор Джарджи Циклаури."Его украинское гражданство ни на что не влияет, потому что Саакашвили осужден тремя судебными инстанциями. Он приговорен к сроку, который должен провести в грузинском пенитенциарном учреждении. Его украинское гражданство ничего не меняет", - сказал Циклаури в эфире телеканала "Рустави 2".В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.В Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму - к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.

https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752753291.html

https://ria.ru/20211001/zurabishvili-1752749289.html

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