https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752753708.html
Саакашвили объявил голодовку
Саакашвили объявил голодовку - РИА Новости, 01.10.2021
Саакашвили объявил голодовку
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания объявляет голодовку, он не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным, заявила... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T22:32
2021-10-01T22:32
2021-10-01T23:13
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания объявляет голодовку, он не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным, заявила журналистам грузинский омбудсмен Нино Ломджария."Он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политическим заключенным", - сказала она после посещения Саакашвили в тюрьме.В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.В Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму - к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.
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РИА Новости
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Михаила Саакашвили доставляют в Руставскую тюрьму
Кадры препровождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в Руставскую тюрьму.
Сейчас у входа собираются журналисты, сюда же направляются адвокаты Михаила Саакашвили и активисты "Единого Нацдвижения".
2021-10-01T22:32
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РИА Новости
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии, видео
22:32 01.10.2021 (обновлено: 23:13 01.10.2021)
Саакашвили объявил голодовку
Задержанный экс-президент Грузии Саакашвили объявил голодовку