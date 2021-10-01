Новая девушка Саакашвили обратилась к Зеленскому

Девушка Саакашвили обратилась к Зеленскому
Девушка Саакашвили Ясько призвала Украину, Евросоюз и США его защитить
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КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с задержанным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, призвала украинские власти, а также ЕС и США защитить его.
В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан в Грузии. Грузинское телевидение сообщило, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси.
"Любовь и борьба за свое государство - это благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. …Обращаюсь к: министерству иностранных дел Украины, офису президента Украины, посольству Украины в Грузии, Владимиру Зеленскому (президенту Украины - ред), Денису Шмыгалю (премьер-министру Украины), Дмитрию Кулебе (министру иностранных дел Украины)", - написала Ясько в Facebook, добавив, что "Михаил Саакашвили - гражданин Украины, и мы должны защищать наших граждан!"
Она адресовала свой призыв также к США и ЕС, отметила и другие организации и ведомства: постоянные представительства Украины при ООН, при Совете Европы, посольства США на Украине и в Грузии, миссию Украины в ЕС, миссию Грузии в ЕС и многие другие.
Вчера, 20:16Опубликованы кадры задержания Саакашвили
Ранее Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в грузинском Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми. Он заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси, и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города.
Саакашвили ранее говорил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.