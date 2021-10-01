22:15 01.10.2021 (обновлено: 22:25 01.10.2021)
Прокурор Грузии раскрыл детали задержания Саакашвили
Прокурор Грузии: Саакашвили не сдавался сам, его задержали на конспиративной квартире
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Информация о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сам сдался грузинским правоохранителям, не соответствует действительности, его задержали на конспиративной квартире, заявил прокурор по делу Саакашвили Джарджи Циклаури.
В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
"Распространяется информация о том, что якобы Саакашвили сам сдался, что не соответствует действительности. Реальность такова - МВД Грузии получило оперативную информацию, что Саакашвили скрывался на определенном адресе, после чего была запланирована и качественно выполнена операция, в результате которой разыскиваемый Саакашвили был обнаружен на конспиративной квартире", - сказал Циклаури в эфире телекомпании "Рустави 2".
По словам прокурора, ведется расследование о незаконном пересечении границы, в рамках которого он не может разглашать детали операции.
Прокурор не ответил на вопрос, был ли в момент задержания Саакашвили один и оказывал ли он сопротивление правоохранителям.
Также он не ответил на вопрос, какую границу - воздушную или сухопутную - нарушил Саакашвили.