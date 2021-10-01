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Прокурор Грузии раскрыл детали задержания Саакашвили

Прокурор Грузии раскрыл детали задержания Саакашвили - РИА Новости, 01.10.2021

Прокурор Грузии раскрыл детали задержания Саакашвили

Информация о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сам сдался грузинским правоохранителям, не соответствует действительности, его задержали на... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T22:15

2021-10-01T22:15

2021-10-01T22:25

в мире

грузия

михаил саакашвили

мвд грузии

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Информация о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сам сдался грузинским правоохранителям, не соответствует действительности, его задержали на конспиративной квартире, заявил прокурор по делу Саакашвили Джарджи Циклаури.В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу."Распространяется информация о том, что якобы Саакашвили сам сдался, что не соответствует действительности. Реальность такова - МВД Грузии получило оперативную информацию, что Саакашвили скрывался на определенном адресе, после чего была запланирована и качественно выполнена операция, в результате которой разыскиваемый Саакашвили был обнаружен на конспиративной квартире", - сказал Циклаури в эфире телекомпании "Рустави 2".По словам прокурора, ведется расследование о незаконном пересечении границы, в рамках которого он не может разглашать детали операции.Прокурор не ответил на вопрос, был ли в момент задержания Саакашвили один и оказывал ли он сопротивление правоохранителям.Также он не ответил на вопрос, какую границу - воздушную или сухопутную - нарушил Саакашвили.

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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