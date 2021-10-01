https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752752256.html

Жириновский пообещал спасти Саакашвили из тюрьмы­

Жириновский отшутился на тему задержания Саакашвили - РИА Новости, 01.10.2021

Жириновский пообещал спасти Саакашвили из тюрьмы­

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский с иронией прокомментировал задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, написав, что тот "мог бы спокойно... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T22:04

2021-10-01T22:04

2021-10-01T22:04

в мире

грузия

владимир жириновский

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский с иронией прокомментировал задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, написав, что тот "мог бы спокойно жить в Москве" и что партия примет меры для его освобождения.В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан в Грузии."Мишико, зачем ты поехал в Тбилиси? Почему не приехал в Москву? Мы, ЛДПР, примем все меры к твоему освобождению. Ну а пока, Миша, держись. Я знаю, какое меню к твоему приезду приготовили грузинские власти: суп из хвостов тухлой рыбы на первое, пюре из очистков картошки на второе и кисель из порошка Первой мировой войны", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.Политик саркастично добавил: "ЛДПР с тобой, мы спасем тебя!"."А мог бы спокойно жить в Москве, встречаться с Януковичем, играть в нарды на Старом Арбате, но тебя подвело твое излишнее чревоугодие", - добавил Жириновский.Ранее Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в грузинском Батуми. Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752742740.html

грузия

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в мире, грузия, владимир жириновский, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии