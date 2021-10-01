В офисе Зеленского видят "мотив мести" в задержании Саакашвили
Советник офиса Зеленского Подоляк видит мотив мести в задержании Саакашвили
КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк видит "мотив мести" в том, что экс-президента Грузии, а ныне председателя исполкома украинского национального совета реформ Михаила Саакашвили, заочно осужденного на родине, там задержали.
В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
"Новости о задержании на территории Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили нельзя воспринимать как что-то нормальное. Особенно тот жесткий настрой, с которым эти новости подаются с грузинской стороны и который свидетельствует об определенном мотиве мести по отношению к Саакашвили", – приводит слова Подоляка "РБК-Украина".
По его словам, "украинские дипломаты уже выясняют все детали случившегося, а также основания для этого".
Вчера, 20:16Опубликованы кадры задержания Саакашвили
"Наше посольство в Грузии не получило сразу официальных разъяснений, однако наши консулы несмотря ни на что окажут необходимую помощь Михаилу Саакашвили", - отметил Подоляк.
По данным прокуратуры Грузии, Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму – к шести. Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.