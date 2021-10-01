https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752747393.html

В Грузии возбудили дело из-за незаконного пересечения Саакашвили госграницы

В Грузии возбудили дело из-за незаконного пересечения Саакашвили госграницы - РИА Новости, 01.10.2021

В Грузии возбудили дело из-за незаконного пересечения Саакашвили госграницы

Правоохранительные органы Грузии ведут расследование из-за незаконного пересечения экс-президентом Михаилом Саакашвили госграницы, говорится в заявление... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T21:02

2021-10-01T21:02

2021-10-01T21:02

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы Грузии ведут расследование из-за незаконного пересечения экс-президентом Михаилом Саакашвили госграницы, говорится в заявление грузинской прокуратуры.В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан в Грузии."Ведётся расследование за незаконное пересечение границы", - говорится в заявление прокуратуры Грузии.Ранее Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в грузинском Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми. Он заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что Саакашвили не пересекал госграницу Украины и не приезжал в Грузию.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.По данным прокуратуры Грузии, Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму - к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.

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2021

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Премьер-министр Грузии: Михаил Саакашвили – задержан Я хочу оповестить наше общество о том, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили, находившийся в розыске – задержан и он переведен в пеницитарное учреждение. 00.14 Наши правоохранители провели операцию по задержанию разыскиваемого Михаила Саакашвили на самом высоком уровне. 00.22 У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем. 00.37 Проходили соответствующие мероприятия, учреждения работали координированно, и были выбраны такое время и место, для наличия минимальных препятствующих факторов для задержания. 2021-10-01T21:02 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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