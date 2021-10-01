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Саакашвили будет освобожден мирным путем, заявил его соратник
Саакашвили будет освобожден мирным путем, заявил его соратник - РИА Новости, 01.10.2021
Саакашвили будет освобожден мирным путем, заявил его соратник
Соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, член грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Капанадзе уверен, что... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T20:38
2021-10-01T20:56
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, член грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Капанадзе уверен, что экс-президент будет освобожден мирным и конституционным путём.В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан в Грузии."Мы верим, что Саакашвили будет освобожден мирным, конституционным путем", - заявил он РИА Новости возле здания тюрьмы в городе Рустави, куда был помещён Саакашвили после задержания в пятницу.Ранее Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в грузинском Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми. Он заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что Саакашвили не пересекал госграницу Украины и не приезжал в Грузию.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.По данным прокуратуры Грузии, Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму - к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
20:38 01.10.2021 (обновлено: 20:56 01.10.2021)
 
Саакашвили будет освобожден мирным путем, заявил его соратник

Соратник Саакашвили Капанадзе: Михаил будет освобожден мирным и конституционным путем

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, член грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Капанадзе уверен, что экс-президент будет освобожден мирным и конституционным путём.
В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан в Грузии.
"Мы верим, что Саакашвили будет освобожден мирным, конституционным путем", - заявил он РИА Новости возле здания тюрьмы в городе Рустави, куда был помещён Саакашвили после задержания в пятницу.
Ранее Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в грузинском Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми. Он заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что Саакашвили не пересекал госграницу Украины и не приезжал в Грузию.
Михаила Саакашвили доставляют в Руставскую тюрьму - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
Вчера, 20:16
Опубликованы кадры задержания Саакашвили
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
По данным прокуратуры Грузии, Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму - к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.
 
В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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