20:31 01.10.2021 (обновлено: 21:29 01.10.2021)
В Киеве отреагировали на задержание Саакашвили
Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: президент обеспокоен задержанием Саакашвили
КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен информацией о задержании грузинского экс-президента и председателя исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили и "тоном заявлений", которые звучат в Грузии, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан в Грузии. Грузинское телевидение сообщило, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси.
"Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации. Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина. Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании", - написал Никифоров в Facebook.
Он добавил, что украинские консулы работают над тем, чтобы предоставить Саакашвили "всю необходимую помощь".
Ранее Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в грузинском Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми. Он заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси, и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города.
Саакашвили ранее говорил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.