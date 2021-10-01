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В Киеве отреагировали на задержание Саакашвили

В Киеве отреагировали на задержание Саакашвили - РИА Новости, 01.10.2021

В Киеве отреагировали на задержание Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен информацией о задержании грузинского экс-президента и председателя исполкома Национального совета реформ Украины РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T20:31

2021-10-01T20:31

2021-10-01T21:29

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задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен информацией о задержании грузинского экс-президента и председателя исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили и "тоном заявлений", которые звучат в Грузии, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан в Грузии. Грузинское телевидение сообщило, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси."Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации. Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина. Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании", - написал Никифоров в Facebook.Он добавил, что украинские консулы работают над тем, чтобы предоставить Саакашвили "всю необходимую помощь".Ранее Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в грузинском Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми. Он заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси, и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города.Саакашвили ранее говорил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

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Михаила Саакашвили доставляют в Руставскую тюрьму Кадры препровождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в Руставскую тюрьму. Сейчас у входа собираются журналисты, сюда же направляются адвокаты Михаила Саакашвили и активисты "Единого Нацдвижения". 2021-10-01T20:31 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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