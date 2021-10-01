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Соратник Саакашвили рассказал, о чем они разговаривали перед задержанием
Соратник Саакашвили рассказал, о чем они разговаривали перед задержанием - РИА Новости, 01.10.2021
Соратник Саакашвили рассказал, о чем они разговаривали перед задержанием
Задержание бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили в Грузии было ожидаемым, политик был к нему психологически готов, сообщил его соратник, один из... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T20:19
2021-10-01T20:27
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
давид сакварелидзе
задержание саакашвили в грузии
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КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Задержание бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили в Грузии было ожидаемым, политик был к нему психологически готов, сообщил его соратник, один из лидеров украинской партии "Движение новых сил" Давид Сакварелидзе.В пятницу грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили задержан в Грузии. Ранее Гарибашвили обещал, что Саакашвили вместе с коллекцией галстуков будет комфортно помещен в тюрьму по возвращении на родину."Михаил к этому был готов, в наших рядах, рядах его друзей и единомышленников нет никакой, так сказать, паники. Это был осознанный шаг, смелый поступок. Поступок человека, который просто не захотел жить где-то отдаленно, где-то в комфорте и решил вступить в битву, в бой. Поэтому это было ожидаемо, он сам психологически, естественно, был к этому готов. Все остальное будет видно уже завтра-послезавтра", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".Сакварелидзе добавил, что не пытался связаться с политиком, поскольку у Саакашвили сейчас отсутствуют те каналы связи, по которым они общаются.Ранее Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в грузинском Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми. Он заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что Саакашвили не пересекал госграницу Украины и не приезжал в Грузию.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, давид сакварелидзе, задержание саакашвили в грузии
20:19 01.10.2021 (обновлено: 20:27 01.10.2021)
 
Соратник Саакашвили рассказал, о чем они разговаривали перед задержанием

Соратник Саакашвили Сакварелидзе: Михаил был психологически готов к задержанию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Задержание бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили в Грузии было ожидаемым, политик был к нему психологически готов, сообщил его соратник, один из лидеров украинской партии "Движение новых сил" Давид Сакварелидзе.
В пятницу грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили задержан в Грузии. Ранее Гарибашвили обещал, что Саакашвили вместе с коллекцией галстуков будет комфортно помещен в тюрьму по возвращении на родину.
"Михаил к этому был готов, в наших рядах, рядах его друзей и единомышленников нет никакой, так сказать, паники. Это был осознанный шаг, смелый поступок. Поступок человека, который просто не захотел жить где-то отдаленно, где-то в комфорте и решил вступить в битву, в бой. Поэтому это было ожидаемо, он сам психологически, естественно, был к этому готов. Все остальное будет видно уже завтра-послезавтра", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
Сакварелидзе добавил, что не пытался связаться с политиком, поскольку у Саакашвили сейчас отсутствуют те каналы связи, по которым они общаются.
Ранее Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в грузинском Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми. Он заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что Саакашвили не пересекал госграницу Украины и не приезжал в Грузию.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
 
В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиДавид СакварелидзеЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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