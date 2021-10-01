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https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752742740.html
Саакашвили отправился в тюрьму с улыбкой
Опубликованы кадры задержания Саакашвили - РИА Новости, 01.10.2021
Саакашвили отправился в тюрьму с улыбкой
Журналисты Sputnik Грузия опубликовали кадры задержания бывшего президента Михаила Саакашвили. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T20:16
2021-10-01T21:13
в мире
грузия
тбилиси
михаил саакашвили
sputnik грузия
задержание саакашвили в грузии
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Журналисты Sputnik Грузия опубликовали кадры задержания бывшего президента Михаила Саакашвили.Автомобиль с политиком сопровождает несколько полицейских машин. Как передают СМИ, к тюрьме направляются его сторонники и активисты.Грузинские СМИ также показали видео, где экс-президента ведут двое сотрудников правоохранительных органов, сам Саакашвили в это время улыбается. По их данным, сейчас он находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси.В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск, его заочно судили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому экс-президента приговорили к трем годам лишения свободы, по второму — к шести. Также он проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из бюджета. По ним судебных решений пока нет.
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Михаила Саакашвили доставляют в Руставскую тюрьму
Кадры препровождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в Руставскую тюрьму. Сейчас у входа собираются журналисты, сюда же направляются адвокаты Михаила Саакашвили и активисты "Единого Нацдвижения".
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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, sputnik грузия, задержание саакашвили в грузии
20:16 01.10.2021 (обновлено: 21:13 01.10.2021)
 
Опубликованы кадры задержания Саакашвили

Опубликовано видео с экс-президентом Грузии Саакашвили в наручниках

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Журналисты Sputnik Грузия опубликовали кадры задержания бывшего президента Михаила Саакашвили.
Автомобиль с политиком сопровождает несколько полицейских машин. Как передают СМИ, к тюрьме направляются его сторонники и активисты.
Грузинские СМИ также показали видео, где экс-президента ведут двое сотрудников правоохранительных органов, сам Саакашвили в это время улыбается. По их данным, сейчас он находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси.
В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск, его заочно судили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому экс-президента приговорили к трем годам лишения свободы, по второму — к шести. Также он проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из бюджета. По ним судебных решений пока нет.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
Вчера, 19:40
Саакашвили обратился к жителям Грузии в соцсетях
 
В миреГрузияТбилисиМихаил СаакашвилиSputnik ГрузияЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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