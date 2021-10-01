https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752737887.html

Саакашвили находится в тюрьме в Тбилиси, сообщили СМИ

Саакашвили находится в тюрьме в Тбилиси, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.10.2021

Саакашвили находится в тюрьме в Тбилиси, сообщили СМИ

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может находиться в Руставской тюрьме близ Тбилиси, передает грузинский телеканал "Пирвели". РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T19:26

2021-10-01T19:26

2021-10-01T23:00

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может находиться в Руставской тюрьме близ Тбилиси, передает грузинский телеканал "Пирвели".В пятницу грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили задержан в Грузии. Ранее Гарибашвили обещал, что Саакашвили вместе с коллекцией галстуков будет комфортно помещен в тюрьму по возвращении на родину."Народный защитник Грузии Нино Ломджария посетит в Руставской тюрьме сегодня Михаила Саакашвили", - передаёт телеканал "Пирвели".Ранее Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в грузинском Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми. Он заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что Саакашвили не пересекал госграницу Украины и не приезжал в Грузию.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.По данным прокуратуры Грузии, Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму - к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.

грузия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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