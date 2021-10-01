https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752736619.html

На Украине сообщение о задержании Саакашвили считают провокацией

На Украине сообщение о задержании Саакашвили считают провокацией - РИА Новости, 01.10.2021

На Украине сообщение о задержании Саакашвили считают провокацией

Исполнительный директор организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили,... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T19:16

2021-10-01T19:16

2021-10-01T19:58

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Исполнительный директор организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, Мария Барабаш заявила, что не верит в задержание политика в Грузии, она считает это провокацией, чтобы тот вышел на связь.В пятницу премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший грузинский президент Михаил Саакашвили задержан в Грузии."Нет доказательств задержания Михаила. Думаю, что это провокация, чтобы он вышел онлайн", - написала она в Facebook.Ранее Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в грузинском Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми. Он заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что Саакашвили не пересекал госграницу Украины и не приезжал в Грузию. Позже телекомпания "Имеди" сообщила, что Саакашвили в течение последних четырех дней находится в Трускавце.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752642533.html

грузия

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