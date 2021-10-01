19:16 01.10.2021 (обновлено: 19:58 01.10.2021)
На Украине сообщение о задержании Саакашвили считают провокацией
В созданной Саакашвили украинской организации не верят в его задержание в Грузии
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Исполнительный директор организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, Мария Барабаш заявила, что не верит в задержание политика в Грузии, она считает это провокацией, чтобы тот вышел на связь.
В пятницу премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший грузинский президент Михаил Саакашвили задержан в Грузии.
"Нет доказательств задержания Михаила. Думаю, что это провокация, чтобы он вышел онлайн", - написала она в Facebook.
Ранее Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в грузинском Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми. Он заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что Саакашвили не пересекал госграницу Украины и не приезжал в Грузию. Позже телекомпания "Имеди" сообщила, что Саакашвили в течение последних четырех дней находится в Трускавце.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.