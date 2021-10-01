https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752730898.html
В Грузии задержали Саакашвили
В Грузии задержали Саакашвили - РИА Новости, 01.10.2021
В Грузии задержали Саакашвили
Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили задержан в Грузии, сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:48
2021-10-01T18:48
2021-10-01T18:58
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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили задержан в Грузии, сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили."Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, он переведен в пенитенциарное учреждение", - сказал премьер в пятницу.По словам премьера, "правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне"."У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии", - отметил Гарибашвили.Он не уточнил, где был задержан Саакашвили.
https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752715243.html
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в мире, грузия, украина, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили
18:48 01.10.2021 (обновлено: 18:58 01.10.2021)
В Грузии задержали Саакашвили
Экс-президента Михаила Саакашвили задержали в Грузии