https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752663588.html
СМИ сообщили о местонахождении Саакашвили
СМИ сообщили о местонахождении Саакашвили - РИА Новости, 01.10.2021
СМИ сообщили о местонахождении Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждает, что находится в Батуми, не покидал территорию Украины, сообщила грузинская телекомпания "Имеди". РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:59
2021-10-01T13:59
2021-10-01T14:44
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ТБИЛИСИ, 1 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждает, что находится в Батуми, не покидал территорию Украины, сообщила грузинская телекомпания "Имеди".Как заявил в свою очередь представитель МВД Грузии, ведомство находится в тесном контакте с Киевом, и можно с уверенностью утверждать, что Саакашвили не пересекал ни украинскую, ни грузинскую госграницы.Он также напомнил, что экс-президент находится в розыске, он осужден, и как только политик окажется на территории Грузии, моментально начнется процесс задержания.Сегодня утром Саакашвили через соцсети сообщил, что находится в Батуми. Он выложил два видеообращения, в которых посоветовал голосовать против партии "Грузинская мечта" и призвал своих сторонников собраться большими колоннами, чтобы двинуться вместе с ним к Тбилиси, выразив надежду, что в толпе его не задержат.Обе записи сделаны ночью, на фоне можно заметить море и здания, которые похожи на те, что есть в Батуми.Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, бежал из страны. Против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об убийстве и избиении, по которым суд заочно приговорил его к реальным срокам.Бывший грузинский лидер активно поддерживал смену власти на Украине и в 2015 году стал председателем Одесской областной государственной администрации, а позже — советником президента Петра Порошенко. Получил украинское гражданство.В 2016-м покинул занимаемые посты и стал выступать против Порошенко, в итоге в 2018 году его депортировали. Некоторое время жил в Нидерландах, при Владимире Зеленском снова вернулся на Украину.
https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752642533.html
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в мире, украина, грузия, батуми, михаил саакашвили
13:59 01.10.2021 (обновлено: 14:44 01.10.2021)
СМИ сообщили о местонахождении Саакашвили
Имеди: Саакашвили последние четыре дня находится в украинском городе Трускавец
ТБИЛИСИ, 1 окт — РИА Новости.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
, который утверждает, что находится в Батуми
, не покидал территорию Украины, сообщила грузинская телекомпания "Имеди
".
"Саакашвили отправился из Амстердама на Украину 24 сентября. <...> По нашим данным, в течение последних четырех дней он находится в украинском городе Трускавец", — говорится на сайте телеканала.
Как заявил в свою очередь представитель МВД Грузии, ведомство находится в тесном контакте с Киевом, и можно с уверенностью утверждать, что Саакашвили не пересекал ни украинскую, ни грузинскую госграницы.
Он также напомнил, что экс-президент находится в розыске, он осужден, и как только политик окажется на территории Грузии, моментально начнется процесс задержания.
Сегодня утром Саакашвили через соцсети сообщил, что находится в Батуми. Он выложил два видеообращения, в которых посоветовал голосовать против партии "Грузинская мечта" и призвал своих сторонников собраться большими колоннами, чтобы двинуться вместе с ним к Тбилиси, выразив надежду, что в толпе его не задержат.
Обе записи сделаны ночью, на фоне можно заметить море и здания, которые похожи на те, что есть в Батуми.
Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, бежал из страны. Против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об убийстве и избиении, по которым суд заочно приговорил его к реальным срокам.
Бывший грузинский лидер активно поддерживал смену власти на Украине
и в 2015 году стал председателем Одесской областной государственной администрации
, а позже — советником президента Петра Порошенко
. Получил украинское гражданство.
В 2016-м покинул занимаемые посты и стал выступать против Порошенко, в итоге в 2018 году его депортировали. Некоторое время жил в Нидерландах
, при Владимире Зеленском
снова вернулся на Украину.