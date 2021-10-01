https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752663588.html

СМИ сообщили о местонахождении Саакашвили

СМИ сообщили о местонахождении Саакашвили - РИА Новости, 01.10.2021

СМИ сообщили о местонахождении Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждает, что находится в Батуми, не покидал территорию Украины, сообщила грузинская телекомпания "Имеди". РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T13:59

2021-10-01T13:59

2021-10-01T14:44

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грузия

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 1 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждает, что находится в Батуми, не покидал территорию Украины, сообщила грузинская телекомпания "Имеди".Как заявил в свою очередь представитель МВД Грузии, ведомство находится в тесном контакте с Киевом, и можно с уверенностью утверждать, что Саакашвили не пересекал ни украинскую, ни грузинскую госграницы.Он также напомнил, что экс-президент находится в розыске, он осужден, и как только политик окажется на территории Грузии, моментально начнется процесс задержания.Сегодня утром Саакашвили через соцсети сообщил, что находится в Батуми. Он выложил два видеообращения, в которых посоветовал голосовать против партии "Грузинская мечта" и призвал своих сторонников собраться большими колоннами, чтобы двинуться вместе с ним к Тбилиси, выразив надежду, что в толпе его не задержат.Обе записи сделаны ночью, на фоне можно заметить море и здания, которые похожи на те, что есть в Батуми.Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, бежал из страны. Против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об убийстве и избиении, по которым суд заочно приговорил его к реальным срокам.Бывший грузинский лидер активно поддерживал смену власти на Украине и в 2015 году стал председателем Одесской областной государственной администрации, а позже — советником президента Петра Порошенко. Получил украинское гражданство.В 2016-м покинул занимаемые посты и стал выступать против Порошенко, в итоге в 2018 году его депортировали. Некоторое время жил в Нидерландах, при Владимире Зеленском снова вернулся на Украину.

https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752642533.html

https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752615744.html

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в мире, украина, грузия, батуми, михаил саакашвили