https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752642533.html

"Где этот господин — там цирк". Песков ответил на вопрос о Саакашвили

"Где этот господин — там цирк". Песков ответил на вопрос о Саакашвили - РИА Новости, 01.10.2021

"Где этот господин — там цирк". Песков ответил на вопрос о Саакашвили

Кремль не видит рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за того, что туда якобы прибыл бывший президент страны Михаил Саакашвили, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T12:29

2021-10-01T12:29

2021-10-01T12:51

в мире

грузия

дмитрий песков

михаил саакашвили

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Кремль не видит рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за того, что туда якобы прибыл бывший президент страны Михаил Саакашвили, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В Грузии против Михаила Саакашвили возбуждено 13 уголовных дел, по некоторым из них он заочно осужден на тюремные сроки. Утром в пятницу политик в видеообращении заявил, что находится в Батуми. Также он призвал своих сторонников собраться на площади Свободы в центре города в день местных выборов 2 октября. В МВД Грузии при этом опровергли возвращение Саакашвили.

грузия

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2021

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выложил видео из Батуми Михаил Саакашвили ранее сообщил, что вернулся в Грузию. В стране на него заведено несколько уголовных дел. 2021-10-01T12:29 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, дмитрий песков, михаил саакашвили, видео