https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752642533.html
"Где этот господин — там цирк". Песков ответил на вопрос о Саакашвили
"Где этот господин — там цирк". Песков ответил на вопрос о Саакашвили - РИА Новости, 01.10.2021
"Где этот господин — там цирк". Песков ответил на вопрос о Саакашвили
Кремль не видит рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за того, что туда якобы прибыл бывший президент страны Михаил Саакашвили, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:29
2021-10-01T12:29
2021-10-01T12:51
в мире
грузия
дмитрий песков
михаил саакашвили
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Кремль не видит рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за того, что туда якобы прибыл бывший президент страны Михаил Саакашвили, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В Грузии против Михаила Саакашвили возбуждено 13 уголовных дел, по некоторым из них он заочно осужден на тюремные сроки. Утром в пятницу политик в видеообращении заявил, что находится в Батуми. Также он призвал своих сторонников собраться на площади Свободы в центре города в день местных выборов 2 октября. В МВД Грузии при этом опровергли возвращение Саакашвили.
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РИА Новости
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выложил видео из Батуми
Михаил Саакашвили ранее сообщил, что вернулся в Грузию. В стране на него заведено несколько уголовных дел.
2021-10-01T12:29
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PT1M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, грузия, дмитрий песков, михаил саакашвили, видео
12:29 01.10.2021 (обновлено: 12:51 01.10.2021)
"Где этот господин — там цирк". Песков ответил на вопрос о Саакашвили
В Кремле не увидели рисков дестабилизации в Грузии из-за возвращения Саакашвили