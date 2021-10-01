11:37 01.10.2021 (обновлено: 11:40 01.10.2021)
Эксперт рассказал, какие цели преследует Саакашвили в Грузии
Сотрудник МГИМО Силаев: Саакашвили рассчитывает на масштабные столкновения в Грузии
© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили во время беседы с журналистами
© AP Photo / Czarek Sokolowski
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, утверждающий, что находится в Батуми, рассчитывает спровоцировать как можно более масштабные столкновения в стране, считает ведущий научный сотрудник института международных исследований МГИМО Николай Силаев.
В пятницу Саакашвили распространил видеообращение, в котором утверждал, что приехал в Батуми, рискнув жизнью и свободой, и призвал грузин на выборах "отдать голос" его партии "Единое нацдвижение". Он также написал на своей странице в Facebook, что впервые за восемь лет приехал в Грузию, которую покинул в 2013 году. На родине против него возбужден ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что Саакашвили не пересекал государственную границу.
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По словам эксперта, сложно понять, в Грузии Саакашвили или нет. "Если границы Грузии "дырявые" и у него есть свои люди в МВД или в службе безопасности, в рядах силовиков, то он вполне мог туда попасть", - сказал эксперт РИА Новости.
Он отметил, что сторонники у Саакашвили есть, и они очень эмоциональны, в чем можно было убедиться за последние несколько лет. "Саакашвили – человек авантюристического склада. Его на Украине не ждало ничего, кроме бессмысленной должности в совете реформ, где на него внимания никто не обращает. Сейчас у него есть возможность попасть под лучи общего внимания и интереса. Он хочет спровоцировать как можно более масштабные столкновения как часть давления на правительство для делегитимации выборов", - заявил политолог.
По мнению аналитика, Саакашвили "рассчитывает на то, что сажать его побоятся, потому что он лидер оппозиционной партии, у него много сторонников в ЕС и США, которые, как он ожидает, будут ругать "Грузинскую мечту" (правящую партию - ред.).
"Он хочет поставить правительство в такое положение, когда оно его если посадит, то получит новые большие проблемы и столкнется с острой критикой, а если не посадит, то просто распишется, что оно страной не управляет, что у него власти нет", - указал Силаев.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут 2 октября. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.