https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752631468.html

Эксперт рассказал, какие цели преследует Саакашвили в Грузии

Эксперт рассказал, какие цели преследует Саакашвили в Грузии - РИА Новости, 01.10.2021

Эксперт рассказал, какие цели преследует Саакашвили в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, утверждающий, что находится в Батуми, рассчитывает спровоцировать как можно более масштабные столкновения в стране,... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T11:37

2021-10-01T11:37

2021-10-01T11:40

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, утверждающий, что находится в Батуми, рассчитывает спровоцировать как можно более масштабные столкновения в стране, считает ведущий научный сотрудник института международных исследований МГИМО Николай Силаев.В пятницу Саакашвили распространил видеообращение, в котором утверждал, что приехал в Батуми, рискнув жизнью и свободой, и призвал грузин на выборах "отдать голос" его партии "Единое нацдвижение". Он также написал на своей странице в Facebook, что впервые за восемь лет приехал в Грузию, которую покинул в 2013 году. На родине против него возбужден ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что Саакашвили не пересекал государственную границу.По словам эксперта, сложно понять, в Грузии Саакашвили или нет. "Если границы Грузии "дырявые" и у него есть свои люди в МВД или в службе безопасности, в рядах силовиков, то он вполне мог туда попасть", - сказал эксперт РИА Новости.Он отметил, что сторонники у Саакашвили есть, и они очень эмоциональны, в чем можно было убедиться за последние несколько лет. "Саакашвили – человек авантюристического склада. Его на Украине не ждало ничего, кроме бессмысленной должности в совете реформ, где на него внимания никто не обращает. Сейчас у него есть возможность попасть под лучи общего внимания и интереса. Он хочет спровоцировать как можно более масштабные столкновения как часть давления на правительство для делегитимации выборов", - заявил политолог.По мнению аналитика, Саакашвили "рассчитывает на то, что сажать его побоятся, потому что он лидер оппозиционной партии, у него много сторонников в ЕС и США, которые, как он ожидает, будут ругать "Грузинскую мечту" (правящую партию - ред.)."Он хочет поставить правительство в такое положение, когда оно его если посадит, то получит новые большие проблемы и столкнется с острой критикой, а если не посадит, то просто распишется, что оно страной не управляет, что у него власти нет", - указал Силаев.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут 2 октября. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

https://ria.ru/20210925/prestupniki-1751729280.html

https://ria.ru/20210906/saakashvili-1748876004.html

https://ria.ru/20210728/yurkans-1743279949.html

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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, мгимо, николай силаев, россия