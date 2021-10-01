https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752630926.html

В правящей партии Грузии заявили, что Саакашвили не выезжал из Киева

В правящей партии Грузии заявили, что Саакашвили не выезжал из Киева - РИА Новости, 01.10.2021

В правящей партии Грузии заявили, что Саакашвили не выезжал из Киева

Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе утверждает, что бывшего президента Михаила Саакашвили нет в Батуми и он даже не... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T11:35

2021-10-01T11:35

2021-10-01T11:35

в мире

грузия

тбилиси

батуми

михаил саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155554/88/1555548863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4be086e8768fe41fc2cb23d4fd9ca6a.jpg

ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе утверждает, что бывшего президента Михаила Саакашвили нет в Батуми и он даже не выезжал из Киева."Нельзя об этом серьезно говорить, неужели вы в это поверили... У нас есть конкретная информация, что этот гражданин не выезжал из Украины, он прячется там, чтобы для всех создать иллюзию о якобы нарождении в Грузии. У нас есть информация, что эти видео - фейки, является это дипфейком или монтажом, уточнят техники", - заявил Мдинарадзе журналистам.Ранее Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в грузинском Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми. Он заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города. В МВД Грузии РИА Новости заявили, что Саакашвили не пересекал государственную границу.

грузия

тбилиси

батуми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, тбилиси, батуми, михаил саакашвили