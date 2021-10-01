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В правящей партии Грузии заявили, что Саакашвили не выезжал из Киева
В правящей партии Грузии заявили, что Саакашвили не выезжал из Киева - РИА Новости, 01.10.2021
В правящей партии Грузии заявили, что Саакашвили не выезжал из Киева
Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе утверждает, что бывшего президента Михаила Саакашвили нет в Батуми и он даже не... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T11:35
2021-10-01T11:35
в мире
грузия
тбилиси
батуми
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе утверждает, что бывшего президента Михаила Саакашвили нет в Батуми и он даже не выезжал из Киева."Нельзя об этом серьезно говорить, неужели вы в это поверили... У нас есть конкретная информация, что этот гражданин не выезжал из Украины, он прячется там, чтобы для всех создать иллюзию о якобы нарождении в Грузии. У нас есть информация, что эти видео - фейки, является это дипфейком или монтажом, уточнят техники", - заявил Мдинарадзе журналистам.Ранее Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в грузинском Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми. Он заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города. В МВД Грузии РИА Новости заявили, что Саакашвили не пересекал государственную границу.
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в мире, грузия, тбилиси, батуми, михаил саакашвили
11:35 01.10.2021
 
В правящей партии Грузии заявили, что Саакашвили не выезжал из Киева

Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мдинарадзе: Саакашвили не выезжал из Киева

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе утверждает, что бывшего президента Михаила Саакашвили нет в Батуми и он даже не выезжал из Киева.
"Нельзя об этом серьезно говорить, неужели вы в это поверили... У нас есть конкретная информация, что этот гражданин не выезжал из Украины, он прячется там, чтобы для всех создать иллюзию о якобы нарождении в Грузии. У нас есть информация, что эти видео - фейки, является это дипфейком или монтажом, уточнят техники", - заявил Мдинарадзе журналистам.
Ранее Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в грузинском Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми. Он заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города. В МВД Грузии РИА Новости заявили, что Саакашвили не пересекал государственную границу.
 
В миреГрузияТбилисиБатумиМихаил Саакашвили
 
 
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