https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752610756.html

Саакашвили не пересекал государственную границу, заявили в МВД Грузии

Саакашвили не пересекал государственную границу, заявили в МВД Грузии - РИА Новости, 01.10.2021

Саакашвили не пересекал государственную границу, заявили в МВД Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждает, что находится в Батуми, не пересекал государственную границу, заявили РИА Новости в МВД Грузии. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T09:46

2021-10-01T09:46

2021-10-01T09:47

в мире

грузия

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждает, что находится в Батуми, не пересекал государственную границу, заявили РИА Новости в МВД Грузии.Ранее Сакашвили написал на своей странице в социальной сети Facebook, что он уже находится на территории страны. Позднее он распространил видеообращение в котором говорит, что находится в грузинском Батуми."Саакашвили не пересекал государственную границу", - заявили в пресс-службе МВД.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

грузия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили