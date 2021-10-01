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Саакашвили не пересекал государственную границу, заявили в МВД Грузии
Саакашвили не пересекал государственную границу, заявили в МВД Грузии - РИА Новости, 01.10.2021
Саакашвили не пересекал государственную границу, заявили в МВД Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждает, что находится в Батуми, не пересекал государственную границу, заявили РИА Новости в МВД Грузии. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T09:46
2021-10-01T09:46
2021-10-01T09:47
в мире
грузия
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждает, что находится в Батуми, не пересекал государственную границу, заявили РИА Новости в МВД Грузии.Ранее Сакашвили написал на своей странице в социальной сети Facebook, что он уже находится на территории страны. Позднее он распространил видеообращение в котором говорит, что находится в грузинском Батуми."Саакашвили не пересекал государственную границу", - заявили в пресс-службе МВД.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, грузия, михаил саакашвили
09:46 01.10.2021 (обновлено: 09:47 01.10.2021)
Саакашвили не пересекал государственную границу, заявили в МВД Грузии
МВД Грузии: экс-президент Саакашвили не пересекал государственную границу страны