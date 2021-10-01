09:42 01.10.2021 (обновлено: 10:11 01.10.2021)
Саакашвили в видеообращении заявил, что приехал в Батуми
Объявленный в розыск в Грузии Саакашвили в видеообращении заявил, что находится в Батуми
ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Сакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что находится в грузинском Батуми.
Ранее Сакашвили написал на своей странице в социальной сети Facebook, что он уже находится на территории страны.
"Это мой Батуми. Второго числа мы все должны пойти на выборы и проголосовать за "Национальное движение" (оппозиционная партия Саакашвили "Единое национальное движение" - ред.), ни в коем случае ни за (олигарха Бидзину) Иванишвили, ни за (бывшего премьера Георгия) Гахария. Если вам не нравится "Национальное движение", дайте голос относительно честным небольшим партиям... Я так скучал по этим местам, сегодня день исполнения моей мечты... Я рискнул всем, своей жизнью, свободой, чтобы быть тут, а от вас прошу одного - прийти на выборы", - заявил Саакашвили.
Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми.
"Тут должен был быть мой Батумский Американский технологический университет, который был разрушен. Сегодня у нас была бы вакцина, не было бы ковида, и не умерло бы так много людей. Я очень скучал по этим местам. Сегодня исполняется моя мечта, но до конца она осуществится, когда Грузия встанет на ноги", - отметил Саакашвили
В видеообращении он призывает 3 октября всех собраться на площади свободы в центре Тбилиси. Он уверен, что если соберется 100 тысяч человек, то это будет успехом. В пресс-службе партии Саакашвили "Единое национальное движение" не могут официально подтвердить информацию о приезде их лидера отмечая, что уточняют информацию.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.