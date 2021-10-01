https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752610017.html

Саакашвили в видеообращении заявил, что приехал в Батуми

Саакашвили в видеообращении заявил, что приехал в Батуми - РИА Новости, 01.10.2021

Саакашвили в видеообращении заявил, что приехал в Батуми

Бывший президент Грузии Михаил Сакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что находится в грузинском Батуми. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T09:42

2021-10-01T09:42

2021-10-01T10:11

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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Сакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что находится в грузинском Батуми.Ранее Сакашвили написал на своей странице в социальной сети Facebook, что он уже находится на территории страны.Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми."Тут должен был быть мой Батумский Американский технологический университет, который был разрушен. Сегодня у нас была бы вакцина, не было бы ковида, и не умерло бы так много людей. Я очень скучал по этим местам. Сегодня исполняется моя мечта, но до конца она осуществится, когда Грузия встанет на ноги", - отметил СаакашвилиВ видеообращении он призывает 3 октября всех собраться на площади свободы в центре Тбилиси. Он уверен, что если соберется 100 тысяч человек, то это будет успехом. В пресс-службе партии Саакашвили "Единое национальное движение" не могут официально подтвердить информацию о приезде их лидера отмечая, что уточняют информацию.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752610756.html

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выложил видео из Батуми Михаил Саакашвили ранее сообщил, что вернулся в Грузию. В стране на него заведено несколько уголовных дел. 2021-10-01T09:42 true PT1M36S

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в мире, грузия, батуми, михаил саакашвили