https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752604900.html

Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию

Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию - РИА Новости, 01.10.2021

Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию

Михаил Саакашвили написал, что находится в Грузии. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T08:48

2021-10-01T08:48

2021-10-01T10:31

в мире

грузия

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 1 окт — РИА Новости. Михаил Саакашвили написал, что находится в Грузии.Ранее политик сообщил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. При этом он объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Власти неоднократно заявляли, что задержат его, как только он пересечет границу.В пресс-службе возглавляемого Саакашвили Единого национального движения РИА Новости сказали, что пока не могут официально подтвердить информацию о возвращении. В грузинском МВД утверждают, что он не въезжал в страну. Позже в Сети появилось еще одно видео, в котором Саакашвили говорит, что находится в Батуми. Он также призвал людей собраться большими колоннами и двинуться вместе с ним к Тбилиси, выразив надежду, что в толпе его не задержат.Sputnik Грузия передает, что политик не мог приплыть морем, так как там два дня сильный шторм, суда не заходят в порт.Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, бежал из страны. Против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об убийстве и избиении, по которым суд заочно приговорил его к реальным срокам. Бывший грузинский лидер активно поддерживал смену власти на Украине и в 2015 году стал председателем Одесской областной государственной администрации, а позже — советником президента Петра Порошенко. Получил украинское гражданство.В 2016-м покинул занимаемые посты и стал выступать против Порошенко, в итоге в 2018 году его депортировали. Некоторое время жил в Нидерландах, при Владимире Зеленском снова вернулся на Украину.

https://ria.ru/20210925/prestupniki-1751729280.html

грузия

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в мире, грузия, михаил саакашвили