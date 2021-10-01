08:48 01.10.2021 (обновлено: 10:31 01.10.2021)
Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию
Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию спустя восемь лет
© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили во время беседы с журналистами
© AP Photo / Czarek Sokolowski
ТБИЛИСИ, 1 окт — РИА Новости. Михаил Саакашвили написал, что находится в Грузии.
Ранее политик сообщил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. При этом он объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Власти неоднократно заявляли, что задержат его, как только он пересечет границу.
В пресс-службе возглавляемого Саакашвили Единого национального движения РИА Новости сказали, что пока не могут официально подтвердить информацию о возвращении. В грузинском МВД утверждают, что он не въезжал в страну.
Позже в Сети появилось еще одно видео, в котором Саакашвили говорит, что находится в Батуми. Он также призвал людей собраться большими колоннами и двинуться вместе с ним к Тбилиси, выразив надежду, что в толпе его не задержат.
Sputnik Грузия передает, что политик не мог приплыть морем, так как там два дня сильный шторм, суда не заходят в порт.
Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, бежал из страны. Против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об убийстве и избиении, по которым суд заочно приговорил его к реальным срокам.
Бывший грузинский лидер активно поддерживал смену власти на Украине и в 2015 году стал председателем Одесской областной государственной администрации, а позже — советником президента Петра Порошенко. Получил украинское гражданство.
В 2016-м покинул занимаемые посты и стал выступать против Порошенко, в итоге в 2018 году его депортировали. Некоторое время жил в Нидерландах, при Владимире Зеленском снова вернулся на Украину.
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