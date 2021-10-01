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Открыты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Открыты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 01.10.2021
Открыты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Аэрофлот начал выполнение регулярных полётов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет). РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:09
2021-10-01T18:09
пресс-релизы
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МОСКВА, 1 окт - Пресс-служба Аэрофлота. Аэрофлот начал выполнение регулярных полётов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет).Полёты осуществляются ежедневно с 1 октября по следующему расписанию:иасообщения между Россией и Египтом было долгожданным событием. Для россиян Египет является одним из любимых направлений для отдыха. Больше всего туристов привлекают самые популярные курортные города — Хургада и Шарм-эль-Шейх. Помимо пляжного отдыха, для туристов проводятся экскурсии в Каир и по главным достопримечательностям страны — на пирамиды Гизы и в Долину царей.Билеты можно забронировать на сайте Аэрофлота, по круглосуточным телефонам контакт-центра +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании.Актуальные данные о действующих правилах въезда для пассажиров международных рейсов размещены на сайте Аэрофлота в разделе "Информация об изменениях, связанных с COVID-19".Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain &amp; Company.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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пресс-релизы
18:09 01.10.2021
 

Открыты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСамолет в небе над Шарм-эль-Шейхом
Самолет в небе над Шарм-эль-Шейхом - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - Пресс-служба Аэрофлота. Аэрофлот начал выполнение регулярных полётов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет).
Полёты осуществляются ежедневно с 1 октября по следующему расписанию:
иасообщения между Россией и Египтом было долгожданным событием. Для россиян Египет является одним из любимых направлений для отдыха. Больше всего туристов привлекают самые популярные курортные города — Хургада и Шарм-эль-Шейх. Помимо пляжного отдыха, для туристов проводятся экскурсии в Каир и по главным достопримечательностям страны — на пирамиды Гизы и в Долину царей.
Билеты можно забронировать на сайте Аэрофлота, по круглосуточным телефонам контакт-центра +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании.
Актуальные данные о действующих правилах въезда для пассажиров международных рейсов размещены на сайте Аэрофлота в разделе "Информация об изменениях, связанных с COVID-19".
Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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