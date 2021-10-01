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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211001/rerikh-1752727006.html
Верховный суд отказал центру Рерихов в получении 518 работ из Музея Востока
Верховный суд отказал центру Рерихов в получении 518 работ из Музея Востока - РИА Новости, 01.10.2021
Верховный суд отказал центру Рерихов в получении 518 работ из Музея Востока
Верховный суд не будет пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые отказались по иску общественной организации "Международный центр... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:45
2021-10-01T18:45
культура
николай рерих
музей востока (москва)
международный центр рерихов (мцр)
музеи
новости культуры
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Верховный суд не будет пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые отказались по иску общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР) истребовать из владения Государственного музея искусства народов Востока 518 картин, эскизов и рисунков семьи Рерихов.Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Ирина Грачева не нашла оснований для пересмотра итогов спора и отклонила кассационную жалобу МЦР, просившего передать дело в Судебную коллегию по экономическим спорам. Адвокат Михаил Репников, представляющий в суде истца, ранее рассказал РИА Новости, что речь в этом иске идет о работах авторства Николая Рериха, его жены Елены Рерих и их сыновей Святослава и Юрия Рерихов.Первая инстанция, отклоняя иск, указала, что истец не доказал свое право собственности на произведения. Как отметил суд в решении, МЦР считает, что картины, эскизы и рисунки принадлежат ему "по праву собственности в соответствии с неизвестным российской правоприменительной практике актом правопередачи от 22.10.1992 г., а также по основанию приобретательской давности, поскольку истец более 20 лет добросовестно, открыто и непрерывно владел картинами и хранил их, полагаясь на законность возникновения у него прав собственности".Суд, однако, указал, что право собственности на имущество С.Н. Рериха, переданное Советскому фонду Рерихов, у истца не возникло ни в порядке наследования ввиду отсутствия завещания в пользу истца, ни в порядке правопреемства от Советского фонда Рерихов, так как МЦР не имеет отношения к фонду. Между тем, в 2017 году спорные произведения были поставлены на государственный учет как выявленное наследие Рерихов и переданы в Музей Востока на ответственное хранение, и это действие не оспорено, отметил суд. Решение затем поддержали Девятый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Московского округа.Всего МЦР в апреле 2020 года предъявил шесть исков к Музею Востока об истребовании имущества. На данный момент двумя инстанциями отклонен иск об истребовании 625 книг Мемориальной библиотеки семьи Рерихов. В то же время первая инстанция удовлетворила три иска (два из них были объединены), обязав Музей Востока вернуть 547 музейных предметов и Фамильный фонд (архив) семьи Рерихов, насчитывающий более 7 тысяч архивных дел – письма, дневники и т.п.Еще в одном иске МЦР пытается истребовать 188 картин Рерихов, которые, как ранее пояснил РИА Новости другой представитель МЦР в суде Андрей Дроздов, дарили Центру Рерихов начиная с 1990-х годов частные лица. Картины оцениваются в 1,8 миллиарда рублей. По словам юриста, в апреле 2017 года эти картины в ходе оперативных мероприятий в рамках уголовного дела в отношении бенефициара Мастер-банка Бориса Булочника были переданы на хранение Музею Востока. Этот спор пока не рассмотрен.
https://ria.ru/20201202/biblioteka-1587403978.html
https://ria.ru/20210930/venetsianov-1752497883.html
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николай рерих, музей востока (москва), международный центр рерихов (мцр), музеи, новости культуры
18:45 01.10.2021
 
Верховный суд отказал центру Рерихов в получении 518 работ из Музея Востока

Верховный суд отказал центру Рерихов в получении 518 картин из Музея Востока

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПосетительница на открытии выставки "Николай Рерих. Восхождение" в Музее Рерихов в Москве
Посетительница на открытии выставки Николай Рерих. Восхождение в Музее Рерихов в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Верховный суд не будет пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые отказались по иску общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР) истребовать из владения Государственного музея искусства народов Востока 518 картин, эскизов и рисунков семьи Рерихов.
Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Ирина Грачева не нашла оснований для пересмотра итогов спора и отклонила кассационную жалобу МЦР, просившего передать дело в Судебную коллегию по экономическим спорам. Адвокат Михаил Репников, представляющий в суде истца, ранее рассказал РИА Новости, что речь в этом иске идет о работах авторства Николая Рериха, его жены Елены Рерих и их сыновей Святослава и Юрия Рерихов.
Первая инстанция, отклоняя иск, указала, что истец не доказал свое право собственности на произведения. Как отметил суд в решении, МЦР считает, что картины, эскизы и рисунки принадлежат ему "по праву собственности в соответствии с неизвестным российской правоприменительной практике актом правопередачи от 22.10.1992 г., а также по основанию приобретательской давности, поскольку истец более 20 лет добросовестно, открыто и непрерывно владел картинами и хранил их, полагаясь на законность возникновения у него прав собственности".
Суд, однако, указал, что право собственности на имущество С.Н. Рериха, переданное Советскому фонду Рерихов, у истца не возникло ни в порядке наследования ввиду отсутствия завещания в пользу истца, ни в порядке правопреемства от Советского фонда Рерихов, так как МЦР не имеет отношения к фонду.
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Музей Востока запускает электронную библиотеку книг по искусству
Между тем, в 2017 году спорные произведения были поставлены на государственный учет как выявленное наследие Рерихов и переданы в Музей Востока на ответственное хранение, и это действие не оспорено, отметил суд. Решение затем поддержали Девятый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Московского округа.
Всего МЦР в апреле 2020 года предъявил шесть исков к Музею Востока об истребовании имущества. На данный момент двумя инстанциями отклонен иск об истребовании 625 книг Мемориальной библиотеки семьи Рерихов. В то же время первая инстанция удовлетворила три иска (два из них были объединены), обязав Музей Востока вернуть 547 музейных предметов и Фамильный фонд (архив) семьи Рерихов, насчитывающий более 7 тысяч архивных дел – письма, дневники и т.п.
Еще в одном иске МЦР пытается истребовать 188 картин Рерихов, которые, как ранее пояснил РИА Новости другой представитель МЦР в суде Андрей Дроздов, дарили Центру Рерихов начиная с 1990-х годов частные лица. Картины оцениваются в 1,8 миллиарда рублей. По словам юриста, в апреле 2017 года эти картины в ходе оперативных мероприятий в рамках уголовного дела в отношении бенефициара Мастер-банка Бориса Булочника были переданы на хранение Музею Востока. Этот спор пока не рассмотрен.
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КультураНиколай РерихМузей Востока (Москва)Международный центр Рерихов (МЦР)МузеиНовости культуры
 
 
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