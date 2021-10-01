ВТБ Лизинг: ESG повестка становится важным фактором развития рынка лизинга

"Лизинг работает в основном с транспортом - его доля в российском лизинговом портфеле составляет порядка 80%. При этом транспорт является одной из точек роста для глобального энергетического перехода - он генерирует около 16% мировых выбросов парниковых газов. И он находится в фокусе реформ и государственных мер, направленных на улучшение экологической обстановки. Естественно, эти факторы будут влиять на нашу отрасль, которая работает с реальными транспортными активами", - отметил Ивантер, выступая на конференции "Российский лизинг", организованной WorldwideExpert Conferences при поддержке Объединённой лизинговой ассоциации. Его слова процитировали в пресс-службе ВТБ.