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ВТБ Лизинг: ESG повестка становится важным фактором развития рынка лизинга
ВТБ Лизинг: ESG повестка становится важным фактором развития рынка лизинга - РИА Новости, 01.10.2021
ВТБ Лизинг: ESG повестка становится важным фактором развития рынка лизинга
ESG повестка становится важным фактором развития рынка лизинга, сказал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:03
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. ESG повестка становится важным фактором развития рынка лизинга, сказал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.По словам Ивантера, в будущем ESG повестка окажет непосредственное влияние на лизинговую отрасль."Очевидно, что появление регулятора отрасли приведет к возникновению новых требований, предъявляемых к бизнесу. Поэтому уже сейчас важно начинать интегрировать ESG практики в бизнес-модель компании, применяя комплексный подход ко всем трем факторам", - отметил генеральный директор ГК ВТБ лизинг.
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новости компаний - экономика, втб, втб лизинг
18:03 01.10.2021 (обновлено: 18:14 01.10.2021)
 

ВТБ Лизинг: ESG повестка становится важным фактором развития рынка лизинга

© Фото : пресс-служба "ВТБ Лизинг"Генеральный директор компании "ВТБ Лизинг", председатель совета НП "Лизинговый союз" Дмитрий Ивантер
Генеральный директор компании ВТБ Лизинг, председатель совета НП Лизинговый союз Дмитрий Ивантер - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : пресс-служба "ВТБ Лизинг"
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. ESG повестка становится важным фактором развития рынка лизинга, сказал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.
"Лизинг работает в основном с транспортом - его доля в российском лизинговом портфеле составляет порядка 80%. При этом транспорт является одной из точек роста для глобального энергетического перехода - он генерирует около 16% мировых выбросов парниковых газов. И он находится в фокусе реформ и государственных мер, направленных на улучшение экологической обстановки. Естественно, эти факторы будут влиять на нашу отрасль, которая работает с реальными транспортными активами", - отметил Ивантер, выступая на конференции "Российский лизинг", организованной WorldwideExpert Conferences при поддержке Объединённой лизинговой ассоциации. Его слова процитировали в пресс-службе ВТБ.
По словам Ивантера, в будущем ESG повестка окажет непосредственное влияние на лизинговую отрасль.
"Очевидно, что появление регулятора отрасли приведет к возникновению новых требований, предъявляемых к бизнесу. Поэтому уже сейчас важно начинать интегрировать ESG практики в бизнес-модель компании, применяя комплексный подход ко всем трем факторам", - отметил генеральный директор ГК ВТБ лизинг.
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