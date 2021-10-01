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https://ria.ru/20211001/rakova-1752676684.html
Бывшую замминистра Ракову внесли в базу розыска МВД
Бывшую замминистра Ракову внесли в базу розыска МВД - РИА Новости, 01.10.2021
Бывшую замминистра Ракову внесли в базу розыска МВД
В базу розыска МВД внесли бывшую замминистра просвещения Марину Ракову, которую подозревают в мошенничестве. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:12
2021-10-01T17:52
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
марина ракова
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В базу розыска МВД внесли бывшую замминистра просвещения Марину Ракову, которую подозревают в мошенничестве.На ее карточке указано: "Основание для розыска: разыскивается по статье УК".Ранее о том, что Ракову объявили в федеральный розыск, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Поводом стало то, что подозреваемая скрылась от следствия.На этой неделе экс-замминистра стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение средств из бюджета Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), в котором была гендиректором.Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего". Профильные экспертизы выявили в отчетах по двум "научным изысканиям" признаки фальсификации.Дома и на работе у Раковой, которая в последнее время занимала пост вице-президента Сбербанка, прошли обыски, задерживать ее не стали. Но уже на следующий день женщина не пришла на допрос, отключила все телефоны и скрылась.Накануне суд арестовал других фигурантов дела: управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака, руководителя дивизиона "Цифровые платформы образования" Максима Инкина и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.Инкин ранее был директором ФНФРО, а Зак — заместителем гендиректора. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, оба входят в ближайшее окружение Раковой, работали с ней, когда она была замминистра, а впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка.По статье о мошенничестве в особо крупном размере может грозить до десяти лет тюрьмы.
https://ria.ru/20211001/rakova-1752621540.html
https://ria.ru/20211001/rakova-1752622812.html
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, марина ракова
15:12 01.10.2021 (обновлено: 17:52 01.10.2021)
 
Бывшую замминистра Ракову внесли в базу розыска МВД

МВД внесло бывшую замминистра Ракову в список людей, разыскиваемых в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМарина Ракова
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В базу розыска МВД внесли бывшую замминистра просвещения Марину Ракову, которую подозревают в мошенничестве.
На ее карточке указано: "Основание для розыска: разыскивается по статье УК".
Ранее о том, что Ракову объявили в федеральный розыск, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Поводом стало то, что подозреваемая скрылась от следствия.
На этой неделе экс-замминистра стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение средств из бюджета Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), в котором была гендиректором.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
Вчера, 10:54
Экс-замминистра Раковой заочно предъявили обвинение, заявил источник
Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего". Профильные экспертизы выявили в отчетах по двум "научным изысканиям" признаки фальсификации.
Дома и на работе у Раковой, которая в последнее время занимала пост вице-президента Сбербанка, прошли обыски, задерживать ее не стали. Но уже на следующий день женщина не пришла на допрос, отключила все телефоны и скрылась.
Накануне суд арестовал других фигурантов дела: управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака, руководителя дивизиона "Цифровые платформы образования" Максима Инкина и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.
Инкин ранее был директором ФНФРО, а Зак — заместителем гендиректора. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, оба входят в ближайшее окружение Раковой, работали с ней, когда она была замминистра, а впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка.
По статье о мошенничестве в особо крупном размере может грозить до десяти лет тюрьмы.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
Вчера, 10:59
"Ъ": вице-президент Сбербанка Ракова может пытаться скрыться на Украине
 
ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияМарина Ракова
 
 
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