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https://ria.ru/20211001/rakova-1752669375.html
Юрист объяснил, когда экс-замминистра Ракову объявят в международный розыск
Юрист объяснил, когда экс-замминистра Ракову объявят в международный розыск - РИА Новости, 01.10.2021
Юрист объяснил, когда экс-замминистра Ракову объявят в международный розыск
Экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову объявят в международный розыск, если розыск по России не даст результатов и если у правоохранителей будут основания... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T14:33
2021-10-01T14:33
происшествия
россия
марина ракова
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову объявят в международный розыск, если розыск по России не даст результатов и если у правоохранителей будут основания считать, что она находится за границей, объяснил РИА Новости адвокат Владимир Неупокоев из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры"."Если всероссийский розыск не дает результатов и если имеются данные, свидетельствующие о том, что разыскиваемый не находится на территории РФ, это является основанием для объявления в международный розыск", - сказал Неупокоев.Он уточнил, что прямой регламентации от тяжести статьи или личности подозреваемого нет, все будет зависеть от той оперативной информации, которая будет предоставляться правоохранительным органам.Бывшую чиновницу могут также объявить в международный розыск, не избрав меру пресечения и не предъявив обвинение, это не является обязательным условием. Нет также и четких временных требований, согласно которым разыскиваемого могут начать искать по всему миру по истечении какого-то времени розыска в России.Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. Как в четверг сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия.По данным источника агентства, Ракову подозревают в том, что она в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.
https://ria.ru/20211001/rakova-1752622812.html
https://ria.ru/20210930/rakova-1752567245.html
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происшествия, россия, марина ракова
14:33 01.10.2021
 
Юрист объяснил, когда экс-замминистра Ракову объявят в международный розыск

Юрист Неупокоев: Ракову объявят в международный розыск, если она находится за границей

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМарина Ракова
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову объявят в международный розыск, если розыск по России не даст результатов и если у правоохранителей будут основания считать, что она находится за границей, объяснил РИА Новости адвокат Владимир Неупокоев из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры".
"Если всероссийский розыск не дает результатов и если имеются данные, свидетельствующие о том, что разыскиваемый не находится на территории РФ, это является основанием для объявления в международный розыск", - сказал Неупокоев.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
Вчера, 10:59
"Ъ": вице-президент Сбербанка Ракова может пытаться скрыться на Украине
Он уточнил, что прямой регламентации от тяжести статьи или личности подозреваемого нет, все будет зависеть от той оперативной информации, которая будет предоставляться правоохранительным органам.
Бывшую чиновницу могут также объявить в международный розыск, не избрав меру пресечения и не предъявив обвинение, это не является обязательным условием. Нет также и четких временных требований, согласно которым разыскиваемого могут начать искать по всему миру по истечении какого-то времени розыска в России.
Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. Как в четверг сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
30 сентября, 20:11
Телефон человека, помогавшего скрыться Раковой, недоступен весь день
По данным источника агентства, Ракову подозревают в том, что она в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".
Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.
 
ПроисшествияРоссияМарина Ракова
 
 
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