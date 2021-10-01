https://ria.ru/20211001/rakova-1752662794.html

Юрист прокомментировал побег экс-замминистра просвещения Раковой

Юрист прокомментировал побег экс-замминистра просвещения Раковой - РИА Новости, 01.10.2021

Юрист прокомментировал побег экс-замминистра просвещения Раковой

Попытки экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой мошенничестве в особо крупном размере, скрыться от следствия лишь усугубят ее положение, считает... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T13:54

2021-10-01T13:54

2021-10-01T13:56

происшествия

сбербанк россии

россия

марина ракова

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Попытки экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой мошенничестве в особо крупном размере, скрыться от следствия лишь усугубят ее положение, считает адвокат, доцент РАНХиГС при президенте РФ Дмитрий Краснов.МВД сегодня подтвердило, что Ракова, которую обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (максимальная санкция – 10 лет лишения свободы), скрылась от следствия, ее объявили в розыск."С моей точки зрения, это бессмысленная тактика... Ее нынешние методы защиты не приведут к тому, что ей удастся избежать уголовной ответственности. Скорее всего, ее действия отяготят положение. Самое эффективное в ее ситуации - явка с повинной, оказание содействия следствию и возмещение причиненного ущерба", - сказал юрист.Краснов отметил, что если фигуранты таких дел идут на сотрудничество со следствием, дают признательные показания и возмещают ущерб, то у суда есть основания для уменьшения наказания.Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. Как в четверг сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия.По данным источника агентства, Ракову, занимающую пост вице-президента Сбербанка, подозревают в том, что она на прежнем месте работы в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.

https://ria.ru/20211001/rakova-1752622812.html

https://ria.ru/20210930/rakova-1752463631.html

https://ria.ru/20210930/sud-1752583767.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сбербанк россии, россия, марина ракова