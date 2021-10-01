https://ria.ru/20211001/rakova-1752621540.html

Экс-замминистра Раковой заочно предъявили обвинение, заявил источник

Экс-замминистра Раковой заочно предъявили обвинение, заявил источник - РИА Новости, 01.10.2021

Экс-замминистра Раковой заочно предъявили обвинение, заявил источник

Экс-замглавы Минпросвещения России Марине Раковой заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T10:54

2021-10-01T10:54

2021-10-01T10:55

происшествия

москва

марина ракова

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экс-замглавы Минпросвещения России Марине Раковой заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. Как в четверг сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия.По данным источника агентства, Ракову подозревают в том, что она в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.

https://ria.ru/20210930/rakova-1752506289.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, марина ракова