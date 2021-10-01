10:54 01.10.2021 (обновлено: 10:55 01.10.2021)
Экс-замминистра Раковой заочно предъявили обвинение, заявил источник
Источник: Раковой заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экс-замглавы Минпросвещения России Марине Раковой заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Следствие заочно предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Таким образом, Ракова получила статус обвиняемой", - сказал собеседник агентства.
Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. Как в четверг сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия.
По данным источника агентства, Ракову подозревают в том, что она в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".
Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.