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Экс-замминистра Раковой заочно предъявили обвинение, заявил источник
Экс-замминистра Раковой заочно предъявили обвинение, заявил источник - РИА Новости, 01.10.2021
Экс-замминистра Раковой заочно предъявили обвинение, заявил источник
Экс-замглавы Минпросвещения России Марине Раковой заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:54
2021-10-01T10:55
происшествия
москва
марина ракова
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экс-замглавы Минпросвещения России Марине Раковой заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. Как в четверг сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия.По данным источника агентства, Ракову подозревают в том, что она в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.
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происшествия, москва, марина ракова
10:54 01.10.2021 (обновлено: 10:55 01.10.2021)
 
Экс-замминистра Раковой заочно предъявили обвинение, заявил источник

Источник: Раковой заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМарина Ракова
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экс-замглавы Минпросвещения России Марине Раковой заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Следствие заочно предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Таким образом, Ракова получила статус обвиняемой", - сказал собеседник агентства.
Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. Как в четверг сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия.
По данным источника агентства, Ракову подозревают в том, что она в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".
Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 15:43
Юрист описал действия полиции при поисках экс-замминистра Раковой
 
ПроисшествияМоскваМарина Ракова
 
 
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