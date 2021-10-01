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Поиск работы для жителей Подмосковья станет доступнее
Поиск работы для жителей Подмосковья станет доступнее - РИА Новости, 01.10.2021
Поиск работы для жителей Подмосковья станет доступнее
Безработные жители Московской области смогут подтвердить свой статус в МФЦ при помощи подачи электронного заявления. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:30
2021-10-01T16:30
2021-10-01T16:30
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Безработные жители Московской области смогут подтвердить свой статус в МФЦ при помощи подачи электронного заявления. Об этом сообщил телеканал "360".Заявление необходимо будет подать через портал trudvsem.ru. В пресс-службе министерства социального развития Московской области отметили, что это упростит поиск работы.Сейчас в Подмосковье около 45 тысяч безработных."Теперь все процедуры будут в электронном виде и с использованием информационных систем МФЦ, центров занятости", — рассказали в минсоцразвития Подмосковья.Новшество даст возможность сотрудникам центров занятости тщательнее подбирать работу и расширять базу вакансий.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)