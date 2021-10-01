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Поиск работы для жителей Подмосковья станет доступнее
Поиск работы для жителей Подмосковья станет доступнее - РИА Новости, 01.10.2021
Поиск работы для жителей Подмосковья станет доступнее
Безработные жители Московской области смогут подтвердить свой статус в МФЦ при помощи подачи электронного заявления. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:30
2021-10-01T16:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Безработные жители Московской области смогут подтвердить свой статус в МФЦ при помощи подачи электронного заявления. Об этом сообщил телеканал "360".Заявление необходимо будет подать через портал trudvsem.ru. В пресс-службе министерства социального развития Московской области отметили, что это упростит поиск работы.Сейчас в Подмосковье около 45 тысяч безработных."Теперь все процедуры будут в электронном виде и с использованием информационных систем МФЦ, центров занятости", — рассказали в минсоцразвития Подмосковья.Новшество даст возможность сотрудникам центров занятости тщательнее подбирать работу и расширять базу вакансий.
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московская область (подмосковье)
16:30 01.10.2021
 

Поиск работы для жителей Подмосковья станет доступнее

© РИА Новости / Максим БлиновСпециалист многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы" работает с посетителем
Специалист многофункционального центра государственных и муниципальных услуг Мои документы работает с посетителем - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Безработные жители Московской области смогут подтвердить свой статус в МФЦ при помощи подачи электронного заявления. Об этом сообщил телеканал "360".
Заявление необходимо будет подать через портал trudvsem.ru. В пресс-службе министерства социального развития Московской области отметили, что это упростит поиск работы.
"С октября оставшиеся без работы жители Подмосковья после рассмотрения электронного заявления, поданного на портале „Работа в России“, смогут обратиться в ближайший офис МФЦ и подтвердить этот статус", — пояснили в ведомстве.
Сейчас в Подмосковье около 45 тысяч безработных.
"Теперь все процедуры будут в электронном виде и с использованием информационных систем МФЦ, центров занятости", — рассказали в минсоцразвития Подмосковья.
Новшество даст возможность сотрудникам центров занятости тщательнее подбирать работу и расширять базу вакансий.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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