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Поиск работы для жителей Подмосковья станет доступнее

Поиск работы для жителей Подмосковья станет доступнее - РИА Новости, 01.10.2021

Поиск работы для жителей Подмосковья станет доступнее

Безработные жители Московской области смогут подтвердить свой статус в МФЦ при помощи подачи электронного заявления. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T16:30

2021-10-01T16:30

2021-10-01T16:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Безработные жители Московской области смогут подтвердить свой статус в МФЦ при помощи подачи электронного заявления. Об этом сообщил телеканал "360".Заявление необходимо будет подать через портал trudvsem.ru. В пресс-службе министерства социального развития Московской области отметили, что это упростит поиск работы.Сейчас в Подмосковье около 45 тысяч безработных."Теперь все процедуры будут в электронном виде и с использованием информационных систем МФЦ, центров занятости", — рассказали в минсоцразвития Подмосковья.Новшество даст возможность сотрудникам центров занятости тщательнее подбирать работу и расширять базу вакансий.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)