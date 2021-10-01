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Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Герою России Мерзликину
Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Герою России Мерзликину - РИА Новости, 01.10.2021
Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Герою России Мерзликину
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Герою России Андрею Мерзликину, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:58
2021-10-01T15:58
2021-10-01T15:58
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Герою России Андрею Мерзликину, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Мерзликину Андрею Викторовичу", - говорится в документе.
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общество, владимир путин, россия
Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Герою России Мерзликину
Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Герою России Андрею Мерзликину