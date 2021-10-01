https://ria.ru/20211001/putin-1752685393.html

Путин поручил создать цифровую платформу для психологической помощи детям

Путин поручил создать цифровую платформу для психологической помощи детям - РИА Новости, 01.10.2021

Путин поручил создать цифровую платформу для психологической помощи детям

Президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T15:44

2021-10-01T15:44

2021-10-01T15:44

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи несовершеннолетним и их родителям, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации ... разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи несовершеннолетним гражданам, их родителям (законным представителям), а также представить предложения о финансировании расходов, связанных с созданием и функционированием этой платформы, за счет средств, предусмотренных на реализацию национального проекта "Образование", - говорится в перечне.

https://ria.ru/20211001/putin-1752682563.html

россия

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2021

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общество, владимир путин, россия