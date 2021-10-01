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Путин поручил создать цифровую платформу для психологической помощи детям
Путин поручил создать цифровую платформу для психологической помощи детям - РИА Новости, 01.10.2021
Путин поручил создать цифровую платформу для психологической помощи детям
Президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:44
2021-10-01T15:44
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи несовершеннолетним и их родителям, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации ... разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи несовершеннолетним гражданам, их родителям (законным представителям), а также представить предложения о финансировании расходов, связанных с созданием и функционированием этой платформы, за счет средств, предусмотренных на реализацию национального проекта "Образование", - говорится в перечне.
https://ria.ru/20211001/putin-1752682563.html
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общество, владимир путин, россия
15:44 01.10.2021
 
Путин поручил создать цифровую платформу для психологической помощи детям

Путин поручил создать концепцию цифровой платформы для психологической помощи детям

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с главой Марий Эл Александром Евстифеевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с главой Марий Эл Александром Евстифеевым - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи несовершеннолетним и их родителям, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации ... разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи несовершеннолетним гражданам, их родителям (законным представителям), а также представить предложения о финансировании расходов, связанных с созданием и функционированием этой платформы, за счет средств, предусмотренных на реализацию национального проекта "Образование", - говорится в перечне.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидерами предвыборного списка Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
Вчера, 15:29
Путин поручил актуализировать Концепцию психологической службы в школах
 
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