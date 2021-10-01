https://ria.ru/20211001/putin-1752685393.html
Путин поручил создать цифровую платформу для психологической помощи детям
Путин поручил создать цифровую платформу для психологической помощи детям - РИА Новости, 01.10.2021
Путин поручил создать цифровую платформу для психологической помощи детям
Президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:44
2021-10-01T15:44
2021-10-01T15:44
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи несовершеннолетним и их родителям, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации ... разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи несовершеннолетним гражданам, их родителям (законным представителям), а также представить предложения о финансировании расходов, связанных с созданием и функционированием этой платформы, за счет средств, предусмотренных на реализацию национального проекта "Образование", - говорится в перечне.
https://ria.ru/20211001/putin-1752682563.html
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общество, владимир путин, россия
Путин поручил создать цифровую платформу для психологической помощи детям
Путин поручил создать концепцию цифровой платформы для психологической помощи детям