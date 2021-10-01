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В Минске прощаются с убитым сотрудником КГБ
В Минске прощаются с убитым сотрудником КГБ - РИА Новости, 01.10.2021
В Минске прощаются с убитым сотрудником КГБ
Церемония прощания с сотрудником спецподразделения КГБ Белоруссии "Альфа" Дмитрием Федосюком, погибшим на этой неделе во время проведения спецоперации, проходит РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:29
2021-10-01T10:29
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
кгб белоруссии
наталья кочанова
александр вольфович
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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Церемония прощания с сотрудником спецподразделения КГБ Белоруссии "Альфа" Дмитрием Федосюком, погибшим на этой неделе во время проведения спецоперации, проходит в Минске.Как передает агентство Sputnik Беларусь, на церемонию, которая проходит в Клубе имени Дзержинского, расположенном в комплексе зданий КГБ республики, пришли родные, близкие и коллеги из силовых структур, в том числе сотрудники подразделения "Альфа", несмотря на секретность структуры.Среди официальных лиц, уже пришедших на траурную церемонию, - госсекретарь совбеза Александр Вольфович, глава администрации президента Игорь Сергеенко, спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Церемония прощания проходит с участием роты почетного караула, в зале - венок от президента Белоруссии Александра Лукашенко.Во вторник КГБ республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт поясняла, что силовики имели информацию, что в квартире, где был убит сотрудник КГБ страны, находится человек, причастный к подготовке теракта. По ее словам глава государства пообещал, что реакция на произошедшее будет мгновенной и жесткой, безнаказанным то, что случилось, не останется.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. В среду генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед, комментируя смерть сотрудника КГБ, заявил, что идет радикализация деятельности лиц, посягающих на суверенитет и конституционный строй государства.
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, кгб белоруссии, наталья кочанова, александр вольфович
10:29 01.10.2021
 
В Минске прощаются с убитым сотрудником КГБ

В Минске проходит церемония прощания с убитым сотрудником КГБ Дмитрием Федосюком

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание КГБ на проспекте Независимости в Минске
Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Церемония прощания с сотрудником спецподразделения КГБ Белоруссии "Альфа" Дмитрием Федосюком, погибшим на этой неделе во время проведения спецоперации, проходит в Минске.
Как передает агентство Sputnik Беларусь, на церемонию, которая проходит в Клубе имени Дзержинского, расположенном в комплексе зданий КГБ республики, пришли родные, близкие и коллеги из силовых структур, в том числе сотрудники подразделения "Альфа", несмотря на секретность структуры.
Среди официальных лиц, уже пришедших на траурную церемонию, - госсекретарь совбеза Александр Вольфович, глава администрации президента Игорь Сергеенко, спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Церемония прощания проходит с участием роты почетного караула, в зале - венок от президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Во вторник КГБ республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт поясняла, что силовики имели информацию, что в квартире, где был убит сотрудник КГБ страны, находится человек, причастный к подготовке теракта. По ее словам глава государства пообещал, что реакция на произошедшее будет мгновенной и жесткой, безнаказанным то, что случилось, не останется.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. В среду генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед, комментируя смерть сотрудника КГБ, заявил, что идет радикализация деятельности лиц, посягающих на суверенитет и конституционный строй государства.
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В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоКГБ БелоруссииНаталья КочановаАлександр Вольфович
 
 
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