Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/prognoz-1752614421.html
Путин поручил уточнить параметры прогноза социально-экономического развития
Путин поручил уточнить параметры прогноза социально-экономического развития - РИА Новости, 01.10.2021
Путин поручил уточнить параметры прогноза социально-экономического развития
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 4 февраля 2022 года уточнить основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:18
2021-10-01T10:32
экономика
владимир путин
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752028447_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_4e7422238112afa71fe3ba270780a73b.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 4 февраля 2022 года уточнить основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и провести оценку изменения параметров бюджета на 2022-2024 годы, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ...обеспечить уточнение основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и провести оценку изменения основных параметров федерального бюджета на период 2022 - 2024 годов. Срок - 4 февраля 2022 года", - говорится в перечне.Уточняется, что ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20210929/byudzhet-1752323229.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752028447_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_aef60da974b8918d5a6516f63551c9ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, владимир путин, россия, михаил мишустин
10:18 01.10.2021 (обновлено: 10:32 01.10.2021)
 
Путин поручил уточнить параметры прогноза социально-экономического развития

Путин поручил уточнить параметры прогноза социально-экономического развития до 4 февраля

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 4 февраля 2022 года уточнить основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и провести оценку изменения параметров бюджета на 2022-2024 годы, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ...обеспечить уточнение основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и провести оценку изменения основных параметров федерального бюджета на период 2022 - 2024 годов. Срок - 4 февраля 2022 года", - говорится в перечне.
Уточняется, что ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 14:51
Мишустин оценил результаты исполнения бюджета за первое полугодие
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Российского банкира задержали в Черногории
13:30"Нафтогаз" призвал ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
13:28Рейс Москва — Анталья экстренно сел в Краснодаре
13:28Путин готовится поставить мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа
13:27Ученые нашли причину возникновения необычных патологий после COVID-19
13:26Чайка: трагедия на Эльбрусе выявила проблемы в подготовке гидов и туристов
13:26Парижский экс-полицейский назвал себя известным серийным убийцей
13:26В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
13:21В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
13:19В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
13:16Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
13:14Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
13:12Материалы против блогера за провокационные фото у храма передали в СК
13:09В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
13:03Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
13:00Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
13:00Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
12:57Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
12:57"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз"
12:54В Кремле прокомментировали сообщения о нарушениях в воинской части на Урале
Лента новостейМолния