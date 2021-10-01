https://ria.ru/20211001/prognoz-1752614421.html
Путин поручил уточнить параметры прогноза социально-экономического развития
Путин поручил уточнить параметры прогноза социально-экономического развития - РИА Новости, 01.10.2021
Путин поручил уточнить параметры прогноза социально-экономического развития
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 4 февраля 2022 года уточнить основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:18
2021-10-01T10:18
2021-10-01T10:32
экономика
владимир путин
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 4 февраля 2022 года уточнить основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и провести оценку изменения параметров бюджета на 2022-2024 годы, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ...обеспечить уточнение основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и провести оценку изменения основных параметров федерального бюджета на период 2022 - 2024 годов. Срок - 4 февраля 2022 года", - говорится в перечне.Уточняется, что ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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экономика, владимир путин, россия, михаил мишустин
10:18 01.10.2021 (обновлено: 10:32 01.10.2021)
Путин поручил уточнить параметры прогноза социально-экономического развития
Путин поручил уточнить параметры прогноза социально-экономического развития до 4 февраля