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ПСБ поможет Северодвинску реализовывать социально-значимые проекты
ПСБ поможет Северодвинску реализовывать социально-значимые проекты - РИА Новости, 01.10.2021
ПСБ поможет Северодвинску реализовывать социально-значимые проекты
Соглашение о стратегическом партнерстве и развитии долгосрочного сотрудничества между ПСБ и Северодвинском подписали заместитель председателя банка Константин... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T17:05
2021-10-01T17:05
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Соглашение о стратегическом партнерстве и развитии долгосрочного сотрудничества между ПСБ и Северодвинском подписали заместитель председателя банка Константин Басманов, и глава города Игорь Скубенко, сообщает пресс-служба ПСБ.По словам Басманова, Северодвинск является ведущим промышленным центром Архангельской области и северо-запада России. Как отметил глава города, появление в Северодвинске дополнительных сервисов банковской сферы позволит горожанам и предприятиям малого и среднего бизнеса решать свои финансовые вопросы.
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новости компаний - экономика, северодвинск, промсвязьбанк, псб (банк псб)
17:05 01.10.2021
 

ПСБ поможет Северодвинску реализовывать социально-значимые проекты

© Фото : пресс-служба ПСБЗаместитель председателя ПСБ банка Константин Басманов и глава города Северодвинск Игорь Скубенко после подписания соглашения о стратегическом партнерстве и развитии долгосрочного сотрудничества
Заместитель председателя ПСБ банка Константин Басманов и глава города Северодвинск Игорь Скубенко после подписания соглашения о стратегическом партнерстве и развитии долгосрочного сотрудничества - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : пресс-служба ПСБ
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Соглашение о стратегическом партнерстве и развитии долгосрочного сотрудничества между ПСБ и Северодвинском подписали
заместитель председателя банка Константин Басманов, и глава города Игорь Скубенко, сообщает пресс-служба ПСБ.
"Соглашение предусматривает совместную реализацию крупнейших социально-значимых проектов для города, поддержку малого и среднего предпринимательства, финансово-экономический консалтинг, развитие финансовой инфраструктуры", - говорится в сообщении банка.
По словам Басманова, Северодвинск является ведущим промышленным центром Архангельской области и северо-запада России.
"Мы видим большой потенциал для развития сотрудничества как с муниципальными властями города в реализации инвестиционных проектов, так и с ведущими предприятиями города. Реализация соглашения ускорит внедрение новых современных банковских технологий и инфраструктуры на территории Северодвинска, а также повысит доступность ипотеки, зарплатных сервисов и других банковских услуг для работников как бюджетной сферы, так и сферы ОПК", – отметил зампред ПСБ.
По сообщению пресс-службы, Басманов и Скубенко открыли новый офис банка в деловом центре города.
Как отметил глава города, появление в Северодвинске дополнительных сервисов банковской сферы позволит горожанам и предприятиям малого и среднего бизнеса решать свои финансовые вопросы.
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Новости компаний - ЭкономикаСеверодвинскПромсвязьбанкПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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