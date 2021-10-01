ПСБ поможет Северодвинску реализовывать социально-значимые проекты
© Фото : пресс-служба ПСБЗаместитель председателя ПСБ банка Константин Басманов и глава города Северодвинск Игорь Скубенко после подписания соглашения о стратегическом партнерстве и развитии долгосрочного сотрудничества
© Фото : пресс-служба ПСБ
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Соглашение о стратегическом партнерстве и развитии долгосрочного сотрудничества между ПСБ и Северодвинском подписали
заместитель председателя банка Константин Басманов, и глава города Игорь Скубенко, сообщает пресс-служба ПСБ.
заместитель председателя банка Константин Басманов, и глава города Игорь Скубенко, сообщает пресс-служба ПСБ.
"Соглашение предусматривает совместную реализацию крупнейших социально-значимых проектов для города, поддержку малого и среднего предпринимательства, финансово-экономический консалтинг, развитие финансовой инфраструктуры", - говорится в сообщении банка.
По словам Басманова, Северодвинск является ведущим промышленным центром Архангельской области и северо-запада России.
"Мы видим большой потенциал для развития сотрудничества как с муниципальными властями города в реализации инвестиционных проектов, так и с ведущими предприятиями города. Реализация соглашения ускорит внедрение новых современных банковских технологий и инфраструктуры на территории Северодвинска, а также повысит доступность ипотеки, зарплатных сервисов и других банковских услуг для работников как бюджетной сферы, так и сферы ОПК", – отметил зампред ПСБ.
По сообщению пресс-службы, Басманов и Скубенко открыли новый офис банка в деловом центре города.
По сообщению пресс-службы, Басманов и Скубенко открыли новый офис банка в деловом центре города.
Как отметил глава города, появление в Северодвинске дополнительных сервисов банковской сферы позволит горожанам и предприятиям малого и среднего бизнеса решать свои финансовые вопросы.