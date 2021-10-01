ПСБ поможет Северодвинску реализовывать социально-значимые проекты

"Мы видим большой потенциал для развития сотрудничества как с муниципальными властями города в реализации инвестиционных проектов, так и с ведущими предприятиями города. Реализация соглашения ускорит внедрение новых современных банковских технологий и инфраструктуры на территории Северодвинска, а также повысит доступность ипотеки, зарплатных сервисов и других банковских услуг для работников как бюджетной сферы, так и сферы ОПК", – отметил зампред ПСБ.

По сообщению пресс-службы, Басманов и Скубенко открыли новый офис банка в деловом центре города.