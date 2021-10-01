https://ria.ru/20211001/produkt-1752613220.html

Назван неожиданный осенний продукт, спасающий от рака

Врач назвал осенний продукт, предотвращающий развитие рака - РИА Новости, 01.10.2021

Назван неожиданный осенний продукт, спасающий от рака

Тыква содержит вещество, которое препятствует врастанию сосудов в зачатки опухолевых образований. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал доктор... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T10:05

2021-10-01T10:05

2021-10-01T10:05

общество

александр мясников (врач)

михаил гинзбург

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Тыква содержит вещество, которое препятствует врастанию сосудов в зачатки опухолевых образований. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.Медик описал процесс появления новообразования в организме. По его словам, для этого должно произойти изменение генома клеток, в результате чего они получат стимул размножаться, а на их периферии начнется воспаление.Он отметил, что тыква не только богата веществами, препятствующими этому процессу, но и содержит большое количество антиоксидантов, витамина А, бета-каротина и кремния.С мнением коллеги согласился врач Сергей Агапкин. Он уточнил, что антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами, что замедляет процессы мутаций в организме, а значит, имеет противораковый эффект.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал отказаться от белого сахара, соли, риса, макарон и хлеба, так как их употребление приводит к развитию онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20211001/eda-1752591990.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, александр мясников (врач), михаил гинзбург