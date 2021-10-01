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Назван неожиданный осенний продукт, спасающий от рака
Врач назвал осенний продукт, предотвращающий развитие рака - РИА Новости, 01.10.2021
Назван неожиданный осенний продукт, спасающий от рака
Тыква содержит вещество, которое препятствует врастанию сосудов в зачатки опухолевых образований. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал доктор... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:05
2021-10-01T10:05
2021-10-01T10:05
общество
александр мясников (врач)
михаил гинзбург
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Тыква содержит вещество, которое препятствует врастанию сосудов в зачатки опухолевых образований. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.Медик описал процесс появления новообразования в организме. По его словам, для этого должно произойти изменение генома клеток, в результате чего они получат стимул размножаться, а на их периферии начнется воспаление.Он отметил, что тыква не только богата веществами, препятствующими этому процессу, но и содержит большое количество антиоксидантов, витамина А, бета-каротина и кремния.С мнением коллеги согласился врач Сергей Агапкин. Он уточнил, что антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами, что замедляет процессы мутаций в организме, а значит, имеет противораковый эффект.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал отказаться от белого сахара, соли, риса, макарон и хлеба, так как их употребление приводит к развитию онкологических заболеваний.
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общество, александр мясников (врач), михаил гинзбург
Врач назвал осенний продукт, предотвращающий развитие рака
Врач-диетолог Гинзбург: содержащиеся в тыкве вещества защищают от образования опухолей
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.
Тыква содержит вещество, которое препятствует врастанию сосудов в зачатки опухолевых образований. Об этом в эфире телеканала "Россия 1"
рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург
.
Медик описал процесс появления новообразования в организме. По его словам, для этого должно произойти изменение генома клеток, в результате чего они получат стимул размножаться, а на их периферии начнется воспаление.
"Необходимо, чтобы организм направил туда сосуды", – пояснил специалист.
Он отметил, что тыква не только богата веществами, препятствующими этому процессу, но и содержит большое количество антиоксидантов, витамина А, бета-каротина и кремния.
С мнением коллеги согласился врач Сергей Агапкин. Он уточнил, что антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами, что замедляет процессы мутаций в организме, а значит, имеет противораковый эффект.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников
рекомендовал отказаться от белого сахара, соли, риса, макарон и хлеба, так как их употребление приводит к развитию онкологических заболеваний.