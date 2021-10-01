https://ria.ru/20211001/pozhilye-1752310408.html

Международный день пожилых людей

Международный день пожилых людей - РИА Новости, 01.10.2021

Международный день пожилых людей

Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons) отмечается ежегодно 1 октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1991 года. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T07:33

2021-10-01T07:33

2021-10-01T07:33

справки

оон

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752298103_698:814:2717:1950_1920x0_80_0_0_fcfa7a8ad6e5df7d83754958c5d9418c.jpg

Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons) отмечается ежегодно 1 октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1991 года.Целью проведения Международного дня пожилых людей является привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста, повышение степени информирования общественности о проблеме демографического старения общества, индивидуальных и социальных потребностях пожилых людей, их вкладе в развитие общества, необходимости изменения отношения к пожилым людям, обеспечения людям пожилого возраста независимости, участия в жизни общества, необходимого ухода, условий для реализации внутреннего потенциала и поддержания их достоинства.По данным ООН, в 2019 году в мире насчитывалось 703 миллиона человек в возрасте 65 лет и старше. Наибольшее количество пожилых людей (261 миллион) проживало в регионе Восточной и Юго-Восточной Азии, на втором месте – Европа и Северная Америка, там проживало более 200 миллионов.Согласно прогнозам ООН, в течение последующих трех десятилетий количество пожилых людей в мире более чем удвоится и превысит 1,5 миллиарда человек в 2050 году.Самый большой рост (312 миллионов) ожидается в Восточной и Юго-Восточной Азии, там число пожилых людей достигнет к 2050 году 573 миллионов человек.Самый быстрый рост числа пожилых людей прогнозируется в Северной Африке и Западной Азии: с 29 миллионов в 2019 году до 96 миллионов в 2050 году (рост на 226%).Второй по темпам прирост прогнозируется в странах Африки к югу от Сахары, где население в возрасте 65 лет и старше может вырасти с 32 миллионов в 2019 году до 101 миллиона в 2050 году (218%).В ООН также отмечают, что в менее развитых странах (за исключением наименее развитых) в 2050 году будет проживать более двух третей мирового пожилого населения (1,1 миллиарда человек).В России, по данным Росстата, на 1 января 2021 года, проживало более 33 миллионов лиц старше 60 лет.Конституцией РФ установлено, что в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка граждан старшего поколения, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.В 2016 году распоряжением правительства РФ была утверждена "Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года", результатом реализации которой является создание условий для активного долголетия граждан старшего поколения, которые позволят повысить уровень и качество жизни таких граждан.Основные направления государственной поддержки граждан старшего поколения, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, содержат систему правовых, организационных и экономических мер, направленных на обеспечение достойного уровня жизни, доступности социальных услуг, медицинской помощи по профилю гериатрия, лекарственного обеспечения, услуг транспорта, связи, банковского сектора, информационных и коммуникационных технологий, равного доступа к основным и дополнительным образовательным программам, посильной трудовой занятости, гарантий в части условий и оплаты труда, недопущения при трудоустройстве дискриминации по признаку возраста, создание условий для культурно-досуговой деятельности, занятий физической культурой и спортом.Тема Международного дня пожилых людей в 2021 году – "Цифровое равенство для всех возрастов" – подчеркивает необходимость доступа и значимого участия пожилых людей в цифровом мире.В ООН отмечают, что согласно отчетам Международного союза электросвязи (МСЭ), женщины и пожилые люди в большей степени сталкиваются с цифровым неравенством, чем другие группы общества; они либо не имеют доступа к технологиям, либо часто не в полной мере используют возможности, предоставляемые техническим прогрессом.По данным фонда "Общественное мнение", половина россиян старше 60 лет никогда не пользовалась компьютером и интернетом.День пожилых людей в нашей стране отмечается на основании постановления Президиума Верховного Совета РФ от 1 июня 1992 года. В этот день проводятся бесплатные кинопоказы, различные мастер-классы, чаепития и другие развлекательные мероприятия. Ежегодно ко дню пожилого человека российские регионы делают дополнительные выплаты пенсионерам. При этом каждый регион самостоятельно определяет размер надбавок.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, оон, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия