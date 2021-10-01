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В Новой Москве потушили пожар на складе со стройматериалами

В Новой Москве потушили пожар на складе со стройматериалами - РИА Новости, 01.10.2021

В Новой Москве потушили пожар на складе со стройматериалами

Крупный пожар на складе со стройматериалами в Новой Москве удалось полностью потушить, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T14:15

2021-10-01T14:15

2021-10-01T14:25

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новая москва

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Крупный пожар на складе со стройматериалами в Новой Москве удалось полностью потушить, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 14.10 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

новая москва

россия

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2021

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новая москва, россия